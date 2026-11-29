Ave foi vista sobre uma pia no bloco de Enfermagem e chamou a atenção de quem passava pelo local







Um urubu foi encontrado dentro de um banheiro da Universidade Estadual de Maringá (UEM), no câmpus de Maringá (PR). A ave apareceu sobre uma pia do local e chamou a atenção de estudantes que utilizavam o espaço.

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O caso ocorreu na quarta-feira (25), durante o horário de almoço, no bloco do curso de Enfermagem e a filmagem, feita por um vendedor ambulante, viralizou nas redes sociais. A presença de uma família da mesma espécie no telhado do prédio já era conhecida por pessoas que frequentam o câmpus.

Após a chegada de estudantes de Biologia, a ave deixou o banheiro e retornou ao local onde costuma permanecer com os outros animais. Não houve registro de feridos.

A universidade informou que não recebeu uma notificação oficial sobre a ocorrência e, por isso, não tinha detalhes sobre como o animal entrou ou saiu do banheiro.

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O que fazer ao encontrar urubus em algum imóvel

O Instituto Água e Terra (IAT), órgão ambiental do Paraná, orienta que a população evite tocar ou tentar retirar animais silvestres por conta própria. Em situações que envolvam animais feridos ou que estejam em risco, a recomendação é procurar orientação do órgão ambiental.





A ave estava em cima uma pia - Foto: Reprodução A ave estava em cima uma pia - Foto: Reprodução

No Paraná, o atendimento pode ser solicitado pelo telefone do setor de fauna do IAT, no número (41) 99554-0553. Em Maringá, o escritório regional também disponibiliza contato para atendimento de fauna silvestre pelo número (41) 98493-2359.

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O instituto também alerta que, quando urubus fazem ninho em imóveis, a retirada não deve ser feita enquanto os filhotes dependerem dos pais. O período reprodutivo da espécie ocorre principalmente entre julho e dezembro. A incubação dos ovos pode levar de 32 a 39 dias, e os filhotes precisam permanecer com os adultos até adquirirem condições de sobreviver sozinhos.

A orientação é manter distância do ninho e buscar assistência técnica para avaliar a situação, preservando a segurança das pessoas e dos animais.