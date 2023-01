Urna funerária com cinzas de idosa é encontrada no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A urna foi encontrada em um terreno baldio localizado nas proximidades do Parque Barigui

Uma urna funerária com cinzas de uma idosa, que morreu em 2020, foi encontrada por um roçador, na tarde desta quinta-feira (12), em um terreno baldio localizado nas proximidades do Parque Barigui, em Curitiba. As informações são do portal Banda B.

continua após publicidade .

As cinzas pertencem à ex-servidora estadual Iramy Soares Correa, que morreu em março de 2020, aos 94 anos. Segundo consta na própria etiqueta de identificação das cinzas, o corpo da mulher foi cremado no dia 25 de março daquele ano.

- LEIA MAIS: Lisa Marie Presley, filha de Elvis, morre aos 54 anos

continua após publicidade .

O homem que encontrou a caixa relatou à Banda B que realiza o corte de grama no terreno periodicamente e, por isso, acredita que a urna tenha sido abandonada recentemente.

“Pegamos a caixa, abrimos e foi um susto. Sempre limpamos o terreno aqui e nunca havíamos achado nada. Parece que jogaram recentemente aqui. A última vez que limpamos foi em novembro”, disse Ananias dos Santos.

Ainda não há informações, porém, sobre o porquê de a caixa ter sido deixada lá.

continua após publicidade .

A funerária responsável pela cremação recolheu a urna.

* Com informações Banda B

Siga o TNOnline no Google News