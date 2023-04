Urgente: aluno é apreendido com pistola 380 em colégio de Londrina

Da Redação

Um estudante foi apreendido pela Patrulha Escolar da Polícia Militar do Paraná (PMPR) em um colégio estadual na região de central de Londrina, na manhã desta quinta-feira (6). O aluno estava com um pistola 380 com munições.

De acordo com a Patrulha, o jovem foi levado para a delegacia com o pai, que assumiu que é proprietário da arma de fogo. O adolescente se justificou afirmando que teria levado a pistola para a escola para se defender de um suposto ataque que o colégio poderia sofrer.

O nome da instituição de ensino não foi divulgado pela PMPR, para evitar o pânico na comunidade escolar. Apenas nesta semana, esse é o segundo caso de adolescente apreendidos em Londrina, em decorrência de violência dentro das escolas.

Na Rede Municipal de Ensino de Londrina, as aulas estão suspensas nesta quinta-feira (6) em luto pelo ataque na creche de Blumenau (SC) que aconteceu nesta quarta-feira (5). A administração visa um reforço na segurança a partir da próxima segunda-feira (10).





Receberam a denúncia por meio de um policial que fica fixo no colégio. A autoridade tomou as atitudes iniciais e foi verificar a situação e confirmou. Não estava carrega, mas tinha 15 balas na bolsa

apreensão da arma e adolescente

diversas viaturas até o local

patrulha escolar e choque apoio

levou a arma com receio de um ataque na escola, para se defender

registro da arma estão sendo apuradas pela PC

pai é comerciante enão tem relação com força de segurança

se não tiver documento, o pai pode ser julgado por posse ilegal

o adolescente não ameaçou nenhum outro aluno, a intenção mesmo seria sua própria defesa

outros alunos souberam da arma e a informação chegou no policial









Fonte: Informações RicMais.

