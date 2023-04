Universitário é arremessado de motocicleta após acidente no PR

Da Redação

O jovem foi levado ao hospital com ferimentos moderados

Um acidente foi registrado na noite desta segunda-feira (3), no bairro Vila Bosque, em Maringá, noroeste do Paraná. A colisão entre um carro e uma motocicleta de alta cilindrada deixou um universitário ferido. O veículo invadiu a preferencial.

De acordo com informações, o estudante, de 19 anos, retornava da faculdade no momento do acidente. Enquanto trafegava pela Avenida São Paulo, no sentido centro, em uma motocicleta Suzuki TL1000S, um carro invadiu a preferencial ao fazer uma conversão para acessar a Avenida Juscelino Kubitscheck.

Conforme o portal de notícias Plantão Maringá, o motociclista colidiu frontalmente com o veículo e foi arremessado por vários metros de distância. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, e o rapaz foi encaminhado com ferimentos moderados ao hospital.

A equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) esteve no local para controlar o trânsito e sinalizar o cruzamento.

