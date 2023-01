Universidades estaduais ofertam 7.299 vagas para cursos de graduação

Da Redação

As universidades estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Centro-Oeste (Unicentro) e do Norte do Paraná (UENP) farão as provas dos vestibulares nas próximas semanas, referentes ao ano letivo de 2023. O vestibular é o principal processo seletivo para ingressar nos cursos de graduação das instituições de ensino superior.

A UENP aplica as provas no dia 15 de janeiro e o resultado será publicado em 10 de fevereiro. Os candidatos realizam o vestibular em Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho. Neste ano, a universidade oferta 1.110 vagas para ingressar nos 27 cursos de graduação. Mais informações AQUI.

As inscrições do vestibular da Unioeste foram prorrogadas e seguem abertas até 9 de janeiro. As provas serão no dia 5 de fevereiro e o candidato pode escolher entre nove cidades para fazê-las: Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Marechal Cândido Rondon, Maringá, Toledo e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A instituição oferta 64 cursos que somam 1.230 vagas.

Os inscritos no vestibular da UEM farão as provas em 12 de fevereiro e o resultado será anunciado em 23 de março. São 2.366 vagas distribuídas em mais de 70 cursos de graduação. As provas acontecerão nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cidade Gaúcha, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Maringá, Paranavaí e Umuarama. Acesse o edital.

A UEL divide o processo seletivo em duas etapas: 1ª fase contempla os conteúdos de conhecimentos gerais e será no dia 5 de março. Nesta edição, as provas serão aplicadas em Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Londrina e Umuarama. As inscrições encerraram no dia 10 de outubro de 2022 e 20.858 estudantes se inscreveram.

A 2ª fase foi dividida em três dias: em 2 de abril ocorre a prova de Línguas e Literaturas; no dia 3 a prova discursiva de conhecimentos específicos; e a prova de habilidades específicas, no dia 4 de abril, para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design Gráfico e Design de Moda. São ofertadas 2.541 vagas distribuídas em 52 cursos de graduação. A primeira chamada dos aprovados será divulgada em 4 de maio. Veja mais informações.

As universidades estaduais de Ponta Grossa (UEPG), do Paraná (Unespar) e a Unicentro realizaram os processos seletivos para ingressar nas instituições no ano passado. A UEPG divulgou a lista dos aprovados em 22 de dezembro. Os 10.730 inscritos fizeram a prova em 11 de dezembro para as 1.495 vagas.

Na Unespar, o resultado foi divulgado em 21 de dezembro e as provas aplicadas no dia 6 de novembro. Houve 4.341 candidatos inscritos. Os aprovados no processo seletivo da Unicentro foram anunciados em 2 de dezembro. Os 6.035 estudantes inscritos disputaram 1.240 vagas e realizaram as provas no dia 6 de novembro.

POVOS INDÍGENAS – Neste ano, a Unicentro organiza o Vestibular dos Povos Indígenas. São reservadas seis vagas em cada uma das sete universidades estaduais do Paraná e outras 10 para a Universidade Federal do Paraná (UFPR). As inscrições são gratuitas e seguem até 13 de fevereiro. As provas ocorrem nos dias 7 e 8 de maio dentro das terras indígenas em sete polos: Apucaraninha, Cornélio Procópio, Curitiba, Mangueirinha, Manoel Ribas, Nova Laranjeiras e Santa Helena. O resultado sai no dia 31 do mesmo mês. Confira o Manual do Candidato.

Veja o cronograma das próximas provas:

UENP – 15/01

Unioeste – 05/02 – Inscrições até 9/01

UEM – 12/02

Unicentro – 07 e 8/05 – Vestibular dos Povos Indígenas. Inscrições até 13/02

UEL – 05/03 – 1ª fase. 2/04 a 4/04 – 2ª fase

