Universidades estaduais ofertam 220 vagas para professores temporários

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), está com inscrições abertas para a contratação de 220 professores pelo Processo Seletivo Simplificado (PSS) em quatro universidades púbicas do Paraná. A contratação é temporária e a convocação poderá ocorrer no prazo de até dois anos. Os salários variam entre R$ 1,7 mil e R$ 8,8 mil, de acordo com a carga horária e titulação.

continua após publicidade

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) divulgou edital para a contratação de 88 professores em diferentes áreas. As inscrições começam nesta terça-feira (20) e seguem até 24 de julho. Os interessados podem solicitar isenção da taxa de inscrição até 26 de junho.

-LEIA MAIS: Paraná renova cursos de línguas estrangeiras para as sete universidades estaduais

continua após publicidade

As etapas da seleção são a prova didática com arguição – de caráter eliminatório e classificatório prevista para o dia 30 de agosto e avaliação do currículo, de caráter classificatório. As vagas são para os cinco câmpus da Unioeste, Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu. O candidato pode se inscrever em até duas vagas, desde que sejam para o mesmo câmpus.

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) publicou edital para contratação temporária de docentes para o Câmpus Regional do Vale do Ívai, em Ivaiporã, no Vale do Ivaí. São três vagas para professores de Educação Física, nos seguintes campos do conhecimento: Saúde e Técnico Instrumental; Esportes Individuais; e Ginásticas e Manifestações Rítmicas e Dançantes.

O período de inscrições começa nesta quinta-feira (22) e segue até 6 de julho. A taxa de inscrições é R$ 192,50 e o pedido de isenção deve ser feito até sexta-feira (23). A seleção será em duas etapas: prova didática, no período de 27 a 31 de julho; e avaliação de títulos e currículo, ambas de caráter obrigatório.

continua após publicidade

Na Universidade Estadual de Londrina (UEL) o edital prevê a contratação de 83 docentes com carga horária para 20 e 40 horas semanais. As inscrições começam na próxima segunda-feira (26) e terminam em 14 de julho. A taxa de inscrição varia de R$ 85,25 até R$ 264,40. O prazo para solicitar isenção vai até 3 de julho.

O processo seletivo irá contemplar três etapas: prova didática; prova prática, quando for o caso; e prova de títulos. As duas primeiras fases seletivas são de caráter eliminatório e a prova de títulos é de caráter classificatório.

As vagas da UEL são destinadas a profissionais de nove centros de estudos – Letras e Ciências Humanas (CLCH); Ciências Biológicas (CCB); Ciências Exatas (CCE); Estudos Sociais Aplicados (Cesa); Ciências da Saúde (CCS); Educação, Comunicação e Artes (Ceca); Ciências Agrárias (CCA); Tecnologia e Urbanismo (CTU); e Educação Física e Esporte (Cefe).

A Unicentro também está com inscrições abertas para o teste seletivo que vai contratar professores temporários (veja o edital). O prazo para que os interessados se inscrevam segue até o dia 30 de junho. No total, a oferta é de 46 vagas. São 39 vagas para Guarapuava e sete para Irati para atender 17 departamentos ou setores da universidade, como Administração, Agronomia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social, a Coordenadoria de Apoio ao Estudante, Enfermagem, Farmácia, Letras, Medicina, Medicina Veterinária, Psicologia e Turismo.

Siga o TNOnline no Google News