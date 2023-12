Universidades estaduais entram em recesso acadêmico nesta quarta-feira

As universidades estaduais do Paraná iniciam o recesso das aulas nesta quarta-feira (20), com previsão de retorno das atividades acadêmicas em janeiro de 2024. Desde 2021, as instituições estaduais de ensino superior atuam para alinhar os calendários acadêmicos, afetados em razão da pandemia do novo coronavírus.

continua após publicidade

LEIA MAIS: Prefeitura de Apucarana forma 430 profissionais em cursos gratuitos

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) adequou o dela ao longo deste ano e as demais instituições planejam regularizar os períodos acadêmicos no decorrer 2024. A expectativa é que todas estejam com os calendários das atividades de ensino regulares a partir de 2025.

continua após publicidade

Na UEPG, os estudantes retornarão às atividades em 19 de fevereiro, com início do ano letivo de 2024.

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) retoma as atividades em 8 janeiro, dando continuidade ao segundo semestre letivo de 2023. Assim será nas demais. As universidades estaduais de Londrina (UEL) e do Centro-Oeste (Unicentro) voltam no dia 22 de janeiro (concluindo calendário 2023). Na sequência, em 1º de fevereiro, começam as aulas das universidades estaduais do Oeste do Paraná (Unioeste), do Norte do Paraná (UENP) e do Paraná (Unespar).

Atualmente, a UEM, a Unicentro e a UENP estão tramitando nos conselhos superiores as propostas para os respectivos calendários acadêmicos referentes ao ano letivo de 2024.

continua após publicidade

Confira as datas de retorno das atividades nas universidades estaduais:

UEL - 22 de janeiro

UEM - 8 de janeiro

continua após publicidade

UEPG - 19 de janeiro

Unioeste - 1º de fevereiro

Unicentro - 22 de janeiro

UENP - 1º de fevereiro

Unespar - 1º de fevereiro

Siga o TNOnline no Google News