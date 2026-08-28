Universidades estaduais do Paraná ofertam 9,5 mil vagas para o próximo ano; saiba mais

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Os prazos para as inscrições seguem até 9 de novembro, de acordo com o cronograma do vestibular de cada instituição

As universidades estaduais do Paraná estão com inscrições abertas para ingresso no próximo ano letivo. Ao todo, são 9.574 vagas para 347 cursos de graduação em nível de bacharelado, licenciatura e tecnológico nas várias áreas do conhecimento. Os prazos para as inscrições seguem até 9 de novembro, de acordo com o cronograma do vestibular de cada instituição de ensino superior.

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Na Universidade Estadual de Londrina (UEL), o período de inscrições do Vestibular 2027 encerra em 10 de setembro. O novo prazo vai atender exclusivamente os interessados na oferta dos dois novos cursos de graduação anunciados recentemente. Fonoaudiologia oferta 19 vagas e Geologia com 11 vagas. Candidatos já inscritos, que desejarem alterar sua opção de curso para uma das novas graduações, devem acessar o portal da UEL e preencher o formulário de transferência.

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As provas da UEL de conhecimentos gerais e de redação acontecem em 18 de outubro e a de conhecimentos específicos no dia seguinte (19). A instituição oferece, ao todo, 2.012 vagas para os 53 cursos de graduação.

As inscrições para as vagas ofertadas pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) seguem disponíveis até 3 de setembro. Nesta edição, são ofertadas 1.154 vagas, distribuídas entre 43 cursos de graduação nos campus universitários de Guarapuava (Santa Cruz e Cedeteg) e Irati; e nos câmpus avançados de Coronel Vivida, Chopinzinho, Pitanga e Prudentópolis. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela página do vestibular.

As inscrições para o Vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) acontecem de 1º a 30 de setembro no site oficial da instituição. A universidade oferta 1.215 vagas em 39 cursos de graduação. As provas serão aplicadas nas cidades de Cascavel, Castro, Curitiba, Maringá, Palmeira e Ponta Grossa em 13 de dezembro, nos períodos da manhã e tarde.

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A Universidade Estadual de Maringá (UEM) encerra o prazo para as inscrições para o Vestibular de Verão e para o Processo de Avaliação Seriada (PAS-UEM), vestibular destinado a alunos do ensino médio, em 23 de setembro. O processo seletivo permite o ingresso para mais de 70 cursos de graduação nos campus de Maringá, Cianorte, Cidade Gaúcha, Goioerê, Ivaiporã e Umuarama. São 1.200 vagas pelo Vestibular de Verão e 376 pelo PAS-UEM.

Na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), as inscrições permanecem abertas até 8 de outubro. A instituição oferta 1.340 vagas para 68 cursos de graduação nos campus de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo, onde serão aplicadas as provas no dia 29 de novembro. A inscrição deve ser feita no portal da universidade.

O período de inscrições para o vestibular da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) encerra em 9 de novembro. A instituição oferta 2.277 vagas em mais de 70 cursos de graduação. As provas serão aplicadas nos câmpus de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória em 13 de dezembro. Inscrições no portal da universidade.

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Serviço:

Confira o cronograma dos processos seletivos nas universidades estaduais:

Universidade Estadual de Londrina (UEL)

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Vestibular 2027 – Para os cursos de Fonoaudiologia e Geologia

Inscrições: até 10 de setembro — AQUI

Datas das provas: 18 e 19 de dezembro

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Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Vestibular de Verão 2026

Inscrições: 17 de agosto a 23 de setembro — AQUI

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Data da prova: 6 de dezembro

PAS UEM 2026

Inscrições: 17 de agosto a 23 de setembro — AQUI

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Data da prova: 1 de novembro

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)

Vestibular 2026

Inscrições: 1 a 30 de setembro — AQUI

Data da prova: 13 de dezembro.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)

Vestibular 2027

Inscrições: 15 de julho a 8 de outubro — AQUI

Data da prova: 29 de novembro.

Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro)

Vestibular 2027

Inscrições: 3 de agosto a 3 de setembro — AQUI

Data da prova: 11 de outubro.

Universidade Estadual do Paraná (Unespar)

Vestibular 2027

Inscrições: 24 de agosto a 9 de novembro — AQUI

Data da prova: 13 de dezembro