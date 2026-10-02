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EDUCAÇÃO

Universidades estaduais do Paraná conquistam destaque em rankings internacionais de ensino

Levantamentos avaliam desempenho em pesquisa, ensino e presença internacional

Escrito por Da Redação
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Universidades estaduais do Paraná conquistam destaque em rankings internacionais de ensino
Autor Os levantamentos avaliam indicadores para comparar instituições de dezenas de países - Foto: AEN

As universidades estaduais do Paraná garantiram posições de destaque em duas das mais prestigiadas avaliações internacionais do ensino superior divulgadas nesta semana: o Times Higher Education (THE) World University Rankings 2027 e o QS World University Rankings: América Latina e Caribe 2027.

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Os levantamentos avaliam indicadores como qualidade do ensino, ambiente de pesquisa, impacto científico, produção acadêmica e projeção internacional para comparar instituições de dezenas de países.

No ranking global elaborado pela consultoria britânica Times Higher Education, que analisou 2.297 universidades de 118 países, incluindo 58 instituições brasileiras, a Universidade Estadual de Londrina (UEL) figurou como a melhor classificada entre as estaduais do estado, ocupando a 33ª posição nacional. Em seguida, a Universidade Estadual de Maringá (UEM) subiu sete posições e alcançou a 35ª colocação, enquanto a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) manteve o 36º lugar e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) ficou na 52ª posição no país.

A UEPG apresentou destaque nos quesitos de ambiente de pesquisa e perspectiva internacional devido ao avanço em parcerias globais e infraestrutura científica, ao passo que a UEL e a Unioeste registraram pontuações relevantes no pilar de ensino.

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Já no levantamento da Quacquarelli Symonds (QS), voltado para a América Latina e o Caribe, foram avaliadas 517 instituições de 27 países, das quais 137 são brasileiras. A UEM liderou entre as estaduais paranaenses nesse indicador ao alcançar a 108ª colocação geral e o 28º lugar no recorte nacional, impulsionada pela alta produtividade em pesquisas científicas. A UEL obteve a 125ª posição regional e a 35ª no país, seguida pela UEPG na 148ª posição geral e 43ª nacional, e pela Unioeste, que garantiu a 50ª colocação na classificação brasileira.

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