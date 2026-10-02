Universidades estaduais do Paraná conquistam destaque em rankings internacionais de ensino

As universidades estaduais do Paraná garantiram posições de destaque em duas das mais prestigiadas avaliações internacionais do ensino superior divulgadas nesta semana: o Times Higher Education (THE) World University Rankings 2027 e o QS World University Rankings: América Latina e Caribe 2027.

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Os levantamentos avaliam indicadores como qualidade do ensino, ambiente de pesquisa, impacto científico, produção acadêmica e projeção internacional para comparar instituições de dezenas de países.

No ranking global elaborado pela consultoria britânica Times Higher Education, que analisou 2.297 universidades de 118 países, incluindo 58 instituições brasileiras, a Universidade Estadual de Londrina (UEL) figurou como a melhor classificada entre as estaduais do estado, ocupando a 33ª posição nacional. Em seguida, a Universidade Estadual de Maringá (UEM) subiu sete posições e alcançou a 35ª colocação, enquanto a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) manteve o 36º lugar e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) ficou na 52ª posição no país.

A UEPG apresentou destaque nos quesitos de ambiente de pesquisa e perspectiva internacional devido ao avanço em parcerias globais e infraestrutura científica, ao passo que a UEL e a Unioeste registraram pontuações relevantes no pilar de ensino.

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Já no levantamento da Quacquarelli Symonds (QS), voltado para a América Latina e o Caribe, foram avaliadas 517 instituições de 27 países, das quais 137 são brasileiras. A UEM liderou entre as estaduais paranaenses nesse indicador ao alcançar a 108ª colocação geral e o 28º lugar no recorte nacional, impulsionada pela alta produtividade em pesquisas científicas. A UEL obteve a 125ª posição regional e a 35ª no país, seguida pela UEPG na 148ª posição geral e 43ª nacional, e pela Unioeste, que garantiu a 50ª colocação na classificação brasileira.