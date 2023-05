Universidades estaduais começam semana sem aulas no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Seis universidades estaduais iniciam a semana com professores em greve

Seis universidades estaduais iniciam a semana com professores em greve no Paraná, em protesto que pede reajuste salarial de 42% por causa das perdas acumuladas no período de sete anos sem reposição da inflação, segundo a categoria.

continua após publicidade .

Cinco universidades terão o primeiro dia de suspensão das aulas dos cursos de graduação a partir desta segunda (15): UEM (Maringá), UEPG (Ponta Grossa), Unioeste (Cascavel), UENP (Norte Pioneiro) e Unespar (Apucarana e demais campus).

- LEIA MAIS: Pedido de área da Unespar para Polícia Científica gera polêmica

continua após publicidade .

A UEL (Londrina) foi a primeira a paralisar as atividades acadêmicas na última segunda-feira. Já os docentes da Unicentro (Guarapuava) decidem na próxima quarta-feira (17) se entram em greve durante assembleia dos professores. Se tiver adesão, a greve geral afetará as aulas em todas as universidades estaduais paranaenses.

Professores da Unespar de Apucarana entram em greve na segunda-feira

Cerca de 160 professores do campus de Apucarana da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) entram em greve por tempo indeterminado a partir desta segunda-feira (15). Com a decisão tomada durante assembleia na última terça-feira (9), cerca de 1,3 mil acadêmicos ficarão sem aulas. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News