Universidades do Paraná estão com 1.342 vagas em cursos; saiba quais

As universidades estaduais do Paraná estão com inscrições abertas para 1.342 vagas gratuitas em 51 cursos de mestrados e 22 doutorados nos campi de seis instituições ligadas ao Governo do Estado. A maior parte dos programas oferece bolsa-auxílio para os pesquisadores com recursos dos tesouros estadual e federal. Os interessados devem seguir as orientações dos editais para participar dos processos seletivos.

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) tem editais para programas de pós-graduação nos campos de administração; agroecologia; ciências de alimentos; ciências contábeis; ciências fisiológicas; ecologia de ambientes aquáticos continentais; engenharia de alimentos; engenharia mecânica; engenharia de produção; engenharia química; engenharia urbana; ensino de ciências ambientais; física; geografia; gestão, tecnologia e inovação em urgência e emergência; e em sustentabilidade.

Na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) são cursos de mestrado e doutorado em áreas como agronomia; ciência e tecnologia de alimentos; ciências sociais aplicadas; computação aplicada; engenharia e ciência de materiais; ensino de ciências e educação matemática; e jornalismo.

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) oferece cursos de mestrados e doutorados nos câmpus de Cascavel, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Toledo. As opções são nas áreas de agronomia; biociências e saúde; bioenergia; ciência da computação; conservação e manejo de recursos naturais; contabilidade; desenvolvimento regional e agronegócio; economia; engenharia agrícola; engenharia de energia na agricultura; engenharia química; geografia; história; química; e zootecnia.

Na Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) as vagas contemplam as seguintes áreas: administração; bioenergia; ciências florestais; geografia; letra; e química aplicada. A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) oferece 21 vagas no curso de Mestrado em Ciências do Movimento Humano. Já a Universidade Estadual do Paraná (Unespar) tem vagas nos cursos de mestrado em filosofia; formação docente interdisciplinar; história pública; interdisciplinar sociedade e desenvolvimento; e matemática.

Além destas, a UEPG e a Unicentro oferecem vagas para o curso associado de mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas.

AUXÍLIO FINANCEIRO:

Os estudantes dos programas de pós-graduação das universidades estaduais têm possibilidade de receber bolsas-auxílio para dedicação total às pesquisas. Os valores variam entre R$ 2.100 (mestrados) e R$ 3.100 (doutorados).

As bolsas são concedidas pela Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, no âmbito estadual; e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), instituições ligadas aos Ministério da Educação (MEC) e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Para receber os benefícios, os estudantes devem acompanhar os editais dos programas para participar das seleções. Cada programa tem regulamento próprio e os bolsistas são orientados a cumprir atividades específicas como requisitos de manutenção dos auxílios.

Confira os programas de pós-graduação das universidades estaduais do Paraná:

UEM

Administração

Vagas: 5 para mestrado e 6 para doutorado

Inscrições: até 4 de março

Taxa de inscrição: R$ 180

Agroecologia

Vagas: 25 para mestrado profissional

Inscrições até 31 de janeiro

Taxa de inscrição: R$ 250

Ciência de Alimentos

Vagas: 19 para mestrado e 19 para doutorado

Inscrições até 12 de janeiro

Taxa de inscrição: R$ 150

Ciências Contábeis

Vagas: 25 para mestrado

Inscrições até 29 de janeiro

Taxa de inscrição: R$ 250

Ciências Fisiológicas

Vagas: 12 para mestrado

Inscrições até 26 de janeiro

Taxa de inscrição: R$ 200

Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais

Vagas: 15 para o mestrado e 15 para doutorado

Inscrições até 1º de março

Taxa de inscrição: R$ 150

Engenharia de Alimentos

Vagas: 14

Inscrições até 26 de janeiro

Não há custo para a inscrição

Engenharia Mecânica

Vagas: 36 para mestrado

Inscrições até 2 de fevereiro

Não há custo para a inscrição

Engenharia de Produção

Vagas: 20 para mestrado

Inscrições até 2 de fevereiro

Taxa de inscrição: R$ 190

Engenharia Química

Vagas: 53 para o mestrado e 50 para doutorado

Inscrições até 14 de janeiro para Mestrado e 4 de fevereiro Doutorado

Não há custo para a inscrição

Engenharia Urbana

Vagas: 23 para mestrado

Inscrições até 2 de fevereiro

Taxa de inscrição: R$ 150

Ensino das Ciências Ambientais

Vagas: 15 para mestrado

Inscrições até 1° de março

Taxa de inscrição: R$ 150

Física

Vagas: 10 para o mestrado e 10 para doutorado

Inscrições até 9 de fevereiro

Não há custo para a inscrição

Geografia

Vagas: 23 para o mestrado e 12 para o doutorado

Inscrições até 19 de janeiro

Taxa de inscrição: R$ 200,00

Gestão, Tecnologia e Inovação em Urgência e Emergência

Vagas: 20 para mestrado profissional

Inscrições até 13 de janeiro

Taxa de inscrição: R$ 200,00

Sustentabilidade

Vagas: 34 para mestrado

Inscrições até 13 de janeiro

Taxa de inscrição: R$ 200,00

UEPG

Agronomia

Vagas: 21 para mestrado

Inscrições até 1º de fevereiro

Taxa de inscrição: gratuita

Ciência e Tecnologia de Alimentos

Vagas: 10 para mestrado e 10 para doutorado

Inscrições até 31 de janeiro

Taxa de inscrição: gratuita

Ciências Sociais Aplicadas

Vagas: 35 para mestrado e 31 para doutorado

Inscrições até 5 de fevereiro

Taxa de inscrição: R$ 150 para o mestrado e R$ 200 para o doutorado

Ciências e Educação Matemática 2023

Vagas: 20

Inscrições até 31 de janeiro

Taxa de inscrição: gratuita

Computação Aplicada

Vagas: 13 para mestrado

Inscrições até 26 de janeiro

Taxa de inscrição: gratuita

Engenharia e Ciência de Materiais

Vagas: 13 para mestrado e 16 para doutorado

Inscrições até 5 de fevereiro para o mestrado e fluxo contínuo para o doutorado

Taxa de inscrição: gratuita

Jornalismo

Vagas: 15

Inscrições até 5 de fevereiro

Taxa de inscrição: gratuita

UNIOESTE

Agronomia

Vagas: 30 para mestrado e 16 para doutorado

Inscrições até 5 de fevereiro

Taxa de inscrição: R$ 200

Biociências e Saúde

Vagas: 18 para mestrado e 20 para doutorado

Inscrições até 31 de janeiro

Taxa de inscrição: R$ 250

Bioenergia

Vagas: 8 para mestrado

Inscrições até 2 de fevereiro

Taxa de inscrição: gratuita

Ciência da Computação

Vagas: 28 para mestrado

Inscrições até 15 de fevereiro

Taxa de inscrição: R$ 200

Conservação e Manejo de Recursos Naturais

Vagas: 32 para mestrado

Inscrições até 2 de fevereiro

Taxa de inscrição: R$180

Contabilidade

Vagas: 15 para mestrado

Inscrições até 31 de janeiro

Taxa de inscrição: R$ 350

Desenvolvimento Regional e Agronegócio

Vagas: 11 para mestrado e 5 para doutorado

Inscrições até 4 de fevereiro

Taxa de inscrição: R$ 190

Economia

Vagas: 12 para mestrado

Inscrições até 23 de janeiro

Taxa de inscrição: R$ 50

Engenharia Agrícola

Vagas: 35 para mestrado e 35 para doutorado

Inscrições até 18 de fevereiro

Taxa de inscrição: R$ 200

Engenharia de Energia na Agricultura

Vagas: 30 para mestrado e 20 para doutorado

Inscrições até 6 de fevereiro

Taxa de inscrição: R$ 200

Engenharia Química

Vagas: 21 para mestrado e 24 para doutorado

Inscrições até 25 de fevereiro

Taxa de inscrição: R$ 190

Geografia

Vagas: 12 para mestrado e 3 para doutorado

Inscrições até 8 de fevereiro

Taxa de inscrição: R$ 100 e R$ 200

História

Vagas: 18 para mestrado e 12 para doutorado

Inscrições até 5 de fevereiro

Taxa de inscrição: gratuita

Química

Vagas: 20 para mestrado

Inscrições até 31 de janeiro

Taxa de inscrição: R$ 100

Zootecnia

Vagas: 28 para mestrado e 22 para doutorado

Inscrições até 2 de fevereiro

Taxa de inscrição: R$ 150

UNICENTRO

Administração

Vagas: 5 para mestrado profissional

Inscrições até 5 de fevereiro

Taxa de inscrição: R$ 320

Bioenergia

Vagas: 8 para mestrado

Inscrições até 16 de fevereiro

Taxa de inscrição: gratuita

Ciências Florestais

Vagas: 18 para mestrado

Inscrições até 29 de fevereiro

Taxa de inscrição: R$ 50

Geografia

Vagas: 24 para mestrado e 12 para doutorado

Inscrições até 19 de fevereiro

Taxa de inscrição: gratuita

Letras

Vagas: 22 para mestrado e 14 para doutorado

Inscrições até 1º de fevereiro

Taxa de inscrição: R$ 150

Química Aplicada

Vagas: 10 para mestrado e 10 para doutorado

Inscrições até 2 de fevereiro para o mestrado e fluxo contínuo para o doutorado

Taxa de inscrição: gratuita

UENP

Ciências do Movimento Humano

Vagas: 21 para mestrado

Inscrições até 18 de fevereiro

Taxa de inscrição: R$ 200

UNESPAR

Filosofia

Vagas 18 para Mestrado Profissional

Inscrições até 4 de fevereiro

Taxa de inscrição: R$ 60

Formação Docente Interdisciplinar

Vagas 20 para mestrado

Inscrições até 18 de fevereiro

Taxa de inscrição: R$ 100

História Pública

Vagas 11 para mestrado

Inscrições até 8 de março

Taxa de inscrição: R$ 100

Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento

Vagas 30 para mestrado

Inscrições até 28 de janeiro

Taxa de inscrição: R$ 100

Matemática

Vagas 20 para mestrado

Inscrições até 20 de fevereiro

Taxa de inscrição: R$ 100

UEPG e UNICENTRO

Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas

Vagas: 28 para mestrado e 27 para doutorado

Inscrições até 31 de janeiro

Taxa de inscrição: R$ 150

