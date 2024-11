Universidade lamenta morte de estudante de 19 anos: "Tristeza"

Siga o TNOnline no Google News

A comunidade acadêmica da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), campus Cascavel, está de luto. Nesta segunda-feira (28), a instituição comunicou o falecimento da estudante do primeiro ano de Fisioterapia, Ana Laura Mazzola de Oliveira.

A jovem, que era natural de Medianeira, era uma figura querida e respeitada entre colegas e professores, sendo descrita como uma aluna dedicada.

A causa da morte de Ana Laura foi atribuída a uma doença, cujos detalhes não foram divulgados pela universidade. A instituição, em seu comunicado oficial, expressou profunda tristeza pela perda e se solidarizou com a família e os amigos da estudante.

“A Unioeste expressa sua profunda tristeza e se solidariza com a família e amigos.”





Fonte: CGN.

