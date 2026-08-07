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ENSINO SUPERIOR

Universidade Estadual de Ponta Grossa inicia inscrições para o PSS 2026

Candidatos do Ensino Médio têm até o fim do mês para se inscrever no processo com provas marcadas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Universidade Estadual de Ponta Grossa inicia inscrições para o PSS 2026
Autor Foto: Divulgação UEPG

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) abriu o período de inscrições para o Processo Seletivo Seriado (PSS) 2026, uma das principais formas de ingresso nos cursos de graduação da instituição pública paranaense. Os estudantes interessados têm até o dia 31 de agosto para efetuar o cadastro e garantir a participação na seleção, que avalia de maneira progressiva o desempenho acadêmico ao longo do Ensino Médio.

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A aplicação das provas para as três etapas do programa está agendada para o dia 29 de novembro, em fase única. De acordo com o calendário oficial divulgado pela universidade, os gabaritos das avaliações serão liberados até as 20h do próprio dia da prova. O resultado final do PSS 3, voltado aos alunos do último ano do Ensino Médio que concorrem diretamente às vagas do ensino superior, será divulgado em 18 de dezembro. Já as pontuações referentes ao PSS 1 e ao PSS 2 têm previsão de publicação a partir de março de 2027.

O modelo do PSS é consolidado como uma alternativa ao vestibular convencional por fracionar o conteúdo em três exames anuais, diminuindo a pressão sobre o candidato ao valorizar o aprendizado contínuo. A expectativa da comissão organizadora é atrair milhares de estudantes dos Campos Gerais e de outras regiões do estado. Todas as diretrizes, o edital completo e o sistema para a realização das inscrições estão disponíveis na página oficial da Coordenadoria de Processos de Seleção da UEPG.

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educação superior inscrições Processo Seletivo Seriado PSS 2026 UEPG Vestibular Alternativo
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