Universidade do Paraná abre concurso com 91 vagas para professor

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro) abriu um concurso público para a contratação de 91 docentes em Guarapuava e Irati. Há vagas para professores nas áreas de Agronomia, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Engenharia Florestal, Matemática, Ciência da Computação, Arte, Publicidade e Propaganda, História, Letras, Educação, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Fonoaudiologia, Psicologia, Administração, Ciências Econômicas e Gestão de Eventos.

continua após publicidade

LEIA MAIS: Ferry boat de Guaratuba volta a cobrar tarifa nesta quarta-feira (3)

A remuneração, em valores brutos, varia de R$ 3.986,32 a R$ 16.565,27, a depender do regime de trabalho e da titulação do professor. O edital de abertura pode ser acessado na página de concursos da Unicentro.

continua após publicidade

As inscrições começam no dia 9 de janeiro e seguem abertas até 8 de março. A inscrição é feita em duas etapas. A primeira é o registro dos dados do candidato, seguida pelo envio dos documentos solicitados por meio de protocolo digital. Nesse momento também deve ser encaminhado o currículo documentado para a avaliação da prova de títulos.

A Unicentro cobra uma taxa de R$ 240,00 para a seleção. No entanto, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de sangue e de medula óssea podem solicitar a isenção desse valor. O pedido deve ser efetuado entre 9 e 12 de janeiro e de 15 a 19 de janeiro.

Nove vagas são reservadas para candidatos afrodescendentes e cinco para pessoas com deficiência.

continua após publicidade

Conforme o edital, a prova escrita está prevista para 19 de maio, enquanto a prova didática deve ser realizada entre 18 de junho e 5 de julho. As datas, horários e locais serão divulgados em novos editais.

A previsão é que o resultado preliminar seja divulgado pela Diretoria de Concursos e Avaliação (Dircoav) até o dia 10 de julho.

A relação das vagas, os requisitos para inscrição e os detalhes sobre todo o processo de seleção estão disponíveis na página do Edital 185-2023.

Siga o TNOnline no Google News