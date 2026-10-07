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INSCRIÇÕES

Unioeste prorroga até 14 de outubro o prazo de inscrições para o vestibular 2027

Universidade Estadual do Oeste do Paraná oferta 1.481 vagas para 67 cursos de graduação

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Unioeste prorroga até 14 de outubro o prazo de inscrições para o vestibular 2027
Autor O vestibular da UENP oferta 813 vagas para 27 cursos de graduação - Foto: UEPG

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) prorrogou até 14 de outubro (quarta-feira) o prazo para inscrições no Vestibular 2027. A instituição oferta 1.481 vagas para 67 cursos de graduação nos câmpus localizados nas cidades de Cascavel, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Toledo. Os candidatos podem se inscrever AQUI.

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O processo seletivo está definido em três modalidades: padrão, seriado (1ª, 2ª e 3ª etapas) e treineiro. O valor da inscrição é de R$ 205,00 para a modalidade padrão e R$ 95,00 para as modalidades treineiro e seriado, destinada a alunos do Ensino Médio que participam desde a primeira série ou que vão realizar a prova pela primeira vez. Os interessados também podem concorrer às vagas pelo sistema de cotas para escola pública, pretos e pardos ou pessoas com deficiência.

DEMAIS VESTIBULARES

As universidades estaduais do Paraná (Unespar) e do Norte do Paraná (Uenp) também estão com inscrições para os vestibulares abertas. O processo seletivo da Unespar oferta 2.277 vagas para mais de 70 cursos de graduação em sete câmpus localizados em Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. As inscrições podem ser feitas até 9 de novembro, com taxa no valor de R$ 50,00. A prova será aplicada nos câmpus da universidade e na cidade de Loanda.

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O vestibular da UENP oferta 813 vagas para 27 cursos de graduação ofertados nos três câmpus, localizados em Jacarezinho, Bandeirantes, e Cornélio Procópio, onde também serão aplicadas as provas do processo seletivo em 6 de dezembro. As inscrições vão até 3 de novembro, com taxa no valor de R$ 75,00 para cursos de licenciatura e de R$ 150,00 para os cursos de bacharelado.

Confira o cronograma dos processos seletivos ativos nas universidades estaduais:

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)

  • Vestibular 2027
  • Inscrições: 15 de julho a 14 de outubro — AQUI
  • Prova: 29 de novembro
  • Taxa de inscrição: R$ 205,00

Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp)

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  • Vestibular 2027
  • Inscrições: 18 de setembro a 3 de novembro — AQUI
  • Prova: 6 de dezembro
  • Taxa de inscrição: R$ 75,00 para cursos de licenciatura e R$ 150,00 para cursos de bacharelado

Universidade Estadual do Paraná (Unespar)

  • Vestibular 2027
  • Inscrições: 24 de agosto a 9 de novembro — AQUI
  • Prova: 13 de dezembro.
  • Taxa de inscrição: R$ 50,00

Informações de Agência Estadual de Notícias.

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Cotas para Escola Pública Cursos de Graduação educação superior inscrições abertas UNioeste Vestibular 2027
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