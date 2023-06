Unioeste abre PSS para a contratação de 88 professores; saiba mais

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) publicou o edital para as inscrições do primeiro Processo Seletivo Simplificado de 2023 (PSS-2023) para a contratação de professor de Ensino Superior. São 88 vagas de cadastro de reserva nas áreas de conhecimento ou matérias nos cinco campi da Unioeste (Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu).

continua após publicidade

As inscrições devem ser realizadas somente por processo eletrônico no site https://www.unioeste.br/portal/cogeps/concursos/docentes, do dia 20 de junho de 2023 até o dia 24 de julho de 2023, sendo o dia 25 de julho o último prazo para pagamento da taxa. O pagamento da taxa de inscrição deve ser efetuado somente na Caixa Econômica Federal ou nas casas lotéricas credenciadas. O interessado pode solicitar a isenção do valor da taxa de inscrição a partir do dia 20 de junho de 2023 até as 17 horas do dia 26 de junho de 2023.

- LEIA MAIS: Governo federal anuncia concurso público com mais de 4,4 mil vagas

continua após publicidade

As vagas são para as áreas de Estatística, Educação Matemática, Ginecologia, Saúde Coletiva, Anatomia Humana, Dentística Restauradora, Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial, Botânica, Ecologia, Genética, Enfermagem, Letras - Estudos Litérarios, Políticas Educacionais, Contabilidade Geral, Física para Engenharias, Química para Engenharias, Libras, Direito, Geografia, Hematologia, Reumatologia, entre outras.

O candidato pode inscrever-se em até duas vagas, desde que essas sejam para o mesmo câmpus, sendo validadas as duas últimas inscrições com as respectivas taxas pagas ou isentas, mediante a escolha das áreas de conhecimento ou matéria. São convocados por edital os candidatos com inscrição homologada para realizarem uma prova didática com arguição na forma remota. A segunda etapa é uma avaliação do currículo.

A contratação obedece à ordem classificatória, sendo efetivada no nível inicial das diferentes classes da carreira. A convocação dos candidatos ocorrerá conforme a disponibilidade de carga horária e a necessidade de cada colegiado durante o ano letivo.

continua após publicidade

Confira o edital:

Edital Baixar | Visualizar

Siga o TNOnline no Google News