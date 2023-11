Unioeste abre PSS com salários de até R$ 7,6 mil; saiba mais

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioste) oferta diversas vagas por meio do Processo Seletivo Simplificado (PSS) com salários que variam de R$ 4,231,00 a R$ 7.616,88. No total, conforme o edital, há 52 vagas, sendo 19 para nível médio e 33 para nível superior.

Os interessados poderão atuar em uma das seguintes cidades: Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Reitoria e Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

As inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 8 de janeiro. A taxa é de R$ 150,00 para os cargos de nível superior e R$ 100,00 para as de nível médio. Os pedidos de isenção serão atendidos até 4 de dezembro.

O edital aponta que as vagas são para cadastro de reserva.

Veja as vagas ofertadas:

Nível Médio

Técnico Administrativo: unidades de Cascavel ( 1 vaga), Francisco Beltrão ( 1 vaga), Marechal Cândido Rondon (1 vaga) - salário R$ 4.231,00

Técnico em Anatomia e Necrópsia: unidades Cascavel (1 vaga) e Francisco Beltrão (1 vaga) - salário R$ 4.231,60

Técnico em Laboratório: cascavel (1 vaga), Francisco Beltrão (1 vaga), Marechal Cândido Rondon (1 vaga), Toledo (1 vaga) - salário R$ 4.231,60

Técnico em Laboratório/ Eletromecânica, Eletrotécnica, Eletricidade, eletroeletrônica ou Eletrônica: Cascavel (1 vaga), Foz do Iguaçu (1 vaga), Toledo (1 vaga) - salário R$ 4.231,60

Técnico em Laboratório/ Química, Análises Químicas ou Análises Clínicas: Cascavel (1 vaga) e Foz do Iguaçu (1 vaga) - salário R$ 4.231,60

Técnico em Laboratório/ Mecânica, Fabricação Mecânica ou Eletromecânica: Foz do Iguaçu (1 vaga) - salário R$ 4.231,60

Técnico em Radiologia: Cascavel (1 vaga) - salário R$ 4.231,60

Técnico em Segurança do Trabalho: Francisco Beltrão (1 vaga) - salário R$ 4.231,60

Técnico em Prótese Dentária: Cascavel (1 vaga) - salário R$ 4.231,60

Técnico em Higiene Dental: Hospital Universitário do Oeste do Paraná (1 vaga) - salário R$ 4.231,60

Nível Superior

Administrador: Cascavel (1 vaga) e Marechal Cândido Rondon (1 vaga) - salário R$ 7.616,88

Advogado: Cascavel (1 vaga) e Francisco Beltrão (1 vaga) - salário R$ 7.616,88

Analista de Informática: Cascavel (1 vaga), Francisco Beltrão (1 vaga), Marechal Cândido Rondon (1 vaga), Toledo (1 vaga) - salário R$ 7.616,88

Analista de Informática: Desenvolvimento de Sistemas - Reitoria (1 vaga) - salário R$ 7.616,88

Analista de Informática: Redes e Infraestruturas - Reitoria (1 vaga) - salário R$ 7.616,88

Bibliotecário: Foz do Iguaçu (1 vaga) - salário R$ 7.616,88

Contador: Cascavel (1 vaga), Foz do Iguaçu (1 vaga), Francisco Beltrão (1 vaga), Reitoria (1 vaga) - salário R$ 7.616,88

Enfermeiro: Francisco Beltrão (1 vaga) - salário R$ 7.616,88

Engenheiro Agrônomo: Marechal Cândido Rondon (1 vaga) - salário R$ 7.616,88

Engenheiro Civil: Reitoria (1 vaga) - salário R$ 7.616,88

Engenheiro Químico: Toledo (1 vaga) - salário R$ 7.616,88

Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - Libras: Cascavel (1 vaga), Foz do Iguaçu (1 vaga), Francisco Beltrão (1 vaga), Marechal Cândido Rondon (1 vaga), Toledo (1 vaga) - salário R$ 7.616,88

Médico do Trabalho: Francisco Beltrão (1 vaga) - salário R$ 7.616,88

Médico Veterinário: Cascavel (1 vaga) e Marechal Cândido Rondon (1 vaga) - salário R$ 7.616,88

Nutricionista: Francisco Beltrão (1 vaga) - salário R$ 7.616,88

Psicólogo: Cascavel (1 vaga) - salário R$ 7.616,88

Pedagogo: Cascavel (1 vaga) e Marechal Cândido Rondon (1 vaga) - salário R$ 7.616,88

Químico: Cascavel (1 vaga) e Toledo (1 vaga) - salário R$ 7.616,88

Para conferir o edital e realizar sua inscrição, clique aqui.

