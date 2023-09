Unioeste abre inscrições para vestibular com mais de 1,2 mil vagas

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)

A Unioeste abre nesta segunda-feira (11) as inscrições do Vestibular para 2024. O prazo fica aberto até 09 de novembro, às 17 horas, no site oficial do processo seletivo. São 1.260 vagas em mais de 60 cursos nas unidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo. Confira o edital.

A taxa de inscrição é de R$ 196,00, mas quem antecipar o pagamento para antes do dia 10 de outubro paga R$ 175,00. O candidato pode optar por boleto ou pix. Após esse prazo também é permitido cartão de crédito, em até 2x.

O período de isenção da taxa de vestibular é o mesmo das inscrições: de 11 de setembro a 09 de novembro. O candidato precisa clicar em "Solicitar isenção da taxa de inscrição" e preencher o número do NIS (Número de Identificação Social). A isenção será concedida para candidatos que estejam regularmente inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

Além disso, alguns cursos estão com isenção automática:

Campus Cascavel: Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura); Ciências Econômicas; Engenharia Agrícola; Letras (Português/Espanhol e Português/Italiano); Matemática e Pedagogia/Matutino.

Campus Foz do Iguaçu: Ciências Contábeis; Enfermagem; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; Hotelaria; Letras (Português/Espanhol e Português/Inglês); Matemática e Turismo.

Campus Francisco Beltrão: Ciências Econômicas; Geografia (Bacharelado e Licenciatura); Pedagogia (Matutino e Noturno) e Serviço Social.

Campus Marechal Cândido Rondon: Educação Física; Geografia/Licenciatura; História (Matutino e Noturno); Letras (Português/Alemão, Português/Espanhol e Português/Inglês) e Zootecnia.

Campus Toledo: Ciências Econômicas; Ciências Sociais; Engenharia Química; Filosofia (Matutino e Noturno); Química (Bacharelado e Licenciatura); Secretariado Executivo Trilíngue e Serviço Social.

As provas serão realizadas no dia 17 de dezembro em nove cidades: Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Toledo, Curitiba, Maringá, Guarapuava e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O vestibular é composto de uma prova de Conhecimentos Gerais e uma prova de Redação, em Língua Portuguesa.

VESTIBULAR SERIADO

Uma das grandes novidades é o Vestibular Seriado, que é a oportunidade do candidato se organizar a longo prazo para ingressar na Unioeste. Como esta possibilidade começa nesta edição, apenas estudantes do 1° ano estarão aptos a fazer esta escolha.

O coordenador do Vestibular da Unioeste, Paulo Renan Effgen, explica que ele vai funcionar num sistema de pontuação. “É um vestibular aplicado de forma parcelada. Na primeira fase, terá conteúdo do 1º ano do ensino médio, na segunda, do 2º ano do ensino médio, e a fase final, do último ano. No final das três fases vamos somar a pontuação e fazer a média, ou seja, com essa pontuação somada o candidato vai concorrer de igual para igual com os demais que estarão concorrendo às vagas daquele ano”, disse.

Quem optar por participar do Vestibular Seriado também vai fazer o pagamento da taxa de inscrição de forma fragmentada, com valor de R$ 60,00 nesta primeira fase, um terço do valor total. Os conteúdos da prova estão listados no edital.

TREINEIRO

Candidatos que optarem por realizar a prova na modalidade treineiro também vão pagar taxa de inscrição de R$ 60,00. Além disso, terão uma projeção caso a pontuação obtida fosse utilizada para classificação.

PROVA PARANÁ

Estudantes da rede pública do Estado terão uma chance extra de ingressar na Unioeste com a Prova Paraná. O desempenho na avaliação seriada do ensino médio vai poder ajudar os jovens a alcançarem uma vaga na universidade, como uma modalidade extra de acesso.

