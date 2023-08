Unioeste abre inscrições gratuitas para 141 vagas remanescentes

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Vagas Remanescentes (Provare) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). São 141 vagas distribuídas nos cinco campi da instituição.

continua após publicidade

As inscrições são gratuitas devem ser feitas pela internet até o dia 4 de setembro. Veja como se inscrever abaixo.

Os campi da instituição estão localizados nas cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo.

continua após publicidade

Como participar:

Estudantes que tenham participado de alguma edição do vestibular da Unioeste ou do Enem nos últimos cinco anos, concorrem a uma vaga usando a nota da redação destes processos seletivos.

Caso os candidatos não tenham participado de nenhuma das edições é permitida a produção de uma redação específica para o Provare, conforme a universidade.

continua após publicidade

O formato da redação, bem como os cursos com vagas disponíveis para ingresso via Provare estão disponíveis no edital.

As vagas disponíveis são as que não foram preenchidas no processo do vestibular ou pelo Enem, conforme a Unioeste.

Siga o TNOnline no Google News