Unicentro investiga ameaça de morte a aluno e apologia ao nazismo

A Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) investiga mensagens com ameaças de morte direcionadas a um aluno e suásticas desenhadas nas paredes de um banheiro do campus da instituição em Guarapuava, na região central do Paraná. As denúncias chegaram até a administração da universidade na terça-feira (12).

Entre as pichações, estavam: "[Nome de aluno] vai morrer" e ao lado o desenho de uma suástica, "Viva o nazismo" e "[Nome de aluno] vai tomar bala de calibre 38".

A Unicentro afirmou que está fazendo um acompanhamento com o aluno que foi ameaçado. Além disso, conforme a universidade, estão sendo tomadas medidas administrativas para apurar os fatos e identificar os autores das ameaças e desenhos, para, então, tomar as medidas cabíveis.



Desde setembro

O universitário alvo das ameaças afirmou que as suásticas começaram a ser desenhadas em setembro. As ameaças de morte, no entanto, foram pichadas apenas na última semana. "[Apareceu] no banheiro ao lado da Coordenadoria de Apoio ao Estudante (COORAE). Não tem câmeras lá e isso me deixa muito frustrado", desabafou.

De acordo com ele, um dos motivos pelos quais as ameaças estão sendo direcionadas a ele é que ele faz parte de grupos minoritários. "Eu defendo justiça social, organização da classe trabalhadora em defesa de seus direitos, sou uma pessoa transgênero, parda... Gabarito o bingo de minorias que nazistas querem exterminar", afirmou.

O estudante relatou também que procurou a COORAE e foi orientado a fazer um boletim de ocorrência e a registrar a situação na ouvidoria da própria universidade.

- Com informações g1 Paraná.

