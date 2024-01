Unespar tem 559 vagas remanescentes em 40 cursos de graduação

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) está com inscrições abertas até 21 de fevereiro para o preenchimento de 559 vagas remanescentes do vestibular 2024 em 40 cursos de graduação. Para concorrer às vagas, os interessados podem usar a nota mais alta alcançada nos vestibulares ou processos seletivos da instituição de 2020 a 2022. Também é possível ingressar na Unespar com o desempenho obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nas edições do mesmo período.

A taxa de inscrição é R$ 50 e o pagamento pode ser efetuado até 23 de fevereiro. Pessoas com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa de inscrição entre 8 e 10 de fevereiro. O benefício se estende a servidores da Unespar sem formação superior e com renda de até três salários mínimos.

O resultado da primeira chamada será divulgado em 8 de março. Na sequência, serão convocados para o registro acadêmico e matrícula os candidatos que obtiverem pontuação mais alta, observados o limite de vagas previstas para os respectivos cursos, turnos e câmpus. Além da ampla concorrência, a Unespar conta com políticas afirmativas para o ingresso de estudantes no ensino superior em sistema de cotas.

Segundo o edital, 50% das vagas são destinadas a cotistas em três grupos: 25% para pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, 20% para quem cursou o ensino médio integralmente em escolas públicas e 5% para pessoas com deficiência (PCD). Candidatos autodeclarados pretos e pardos classificados no processo seletivo passarão por uma banca de heteroidentificação racial, entre 12 e 13 de março, por chamada em vídeo. A escolha por cotas deve ser informada no ato da inscrição.

Os cursos da Unespar são ofertados em câmpus localizados em diferentes regiões: Curitiba, na capital; Apucarana, no Vale do Ivaí; Campo Mourão, no Centro-Oeste paranaense; Paranavaí e Loanda, no Noroeste do Estado; e União da Vitória, na região Sul do Paraná.

ÁREAS DE ENSINO – As vagas estão distribuídas em várias áreas do conhecimento. Na modalidade bacharelado, os cursos são: administração (23); ciências contábeis (31); canto (5); ciências econômicas (32); geografia (8); instrumentos (25); música popular (7); secretariado executivo (6); serviço social (9); turismo (24); e turismo e negócios (38).

Os cursos de licenciatura, que têm como foco a formação de professores para atuar no ensino básico, abrangem os seguintes campos: ciências biológicas (4); filosofia (21); geografia (35); história (9); letras português, inglês e espanhol (64); matemática (60); música (15); pedagogia (33); e química (21). Há, ainda, vagas para cursos superiores de tecnologia em agroecologia (29), em gestão de produção industrial (29) e em gestão do turismo (31).

TESTES DE HABILIDADES – Os candidatos inscritos nos cursos de Canto, Instrumentos, Música e Música Popular, ofertados pelos câmpus da Unespar em Curitiba, passarão por um teste de habilidade específica. Essa avaliação será presencial para as três primeiras graduações, no período de 29 de fevereiro a 1º de março.

Já o exame para o curso de Música Popular ocorrerá de forma remota, por meio do envio até 28 de fevereiro de um vídeo gravado, com a execução de um instrumento musical ou canto, conforme escolha do candidato e orientações do Manual do Teste de Habilidades Específicas.

Serviço:

Processo seletivo de vagas remanescentes da Unespar

Inscrições até 21/02 - AQUI

Edital: AQUI

