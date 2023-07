Unespar divulga projetos aprovados em programa de desenvolvimento

As duas Agências de Desenvolvimento Regional Sustentável e de Inovação (Ageuni) da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), divulgaram nesta semana as 43 propostas de parcerias aprovadas para projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Elas passaram para a segunda fase da seleção, dentro do edital 01/2023 do programa.

continua após publicidade

Ao todo, 66 propostas foram inscritas para a primeira fase: 48 na Ageuni I (Paranaguá e região) e 18 na Ageuni II (Campo Mourão e região), sendo aprovadas 31 na Ageuni I e 12 da Ageuni II.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

continua após publicidade

As propostas envolvem a construção de um projeto gerador de ozônio para sistemas de tratamento de reservatórios de água e afluentes; de fertilização orgânica na horticultura; de teleterapia como ferramenta de saúde mental, inclusão social e qualidade de vida; de melhoria de renda dos pequenos produtores de pupunha do Açunguí; de protocolos de biologia molecular para identificação e quantificação de patógenos na glândula mamária de vacas leiteiras; de desenvolvimento de cosméticos sustentáveis nanoestruturados, entre outros.

O edital prevê investimento de R$ 20 milhões em propostas de pesquisa e desenvolvimento destinado a microempresa, microempreendedor individual, pequena e média empresa, grande empresa, municípios, cooperativas e outras formas de comercialização. Os proponentes com projetos aprovados envolvem entidades públicas, como Prefeitura de Apucarana e Associação dos Municípios Sul Paranaenses, além de empresas e entidades privadas como a Cooperativa de Processamento Alimentar e Agricultura Familiar Solidária de Piraquara.

- LEIA MAIS: Secretaria da Saúde alerta para os riscos da obesidade em crianças

O programa Ageuni foi criado com o objetivo de realizar ações para estimular o desenvolvimento regional sustentável com fundamento no conhecimento gerado pelas Instituições Estaduais de Ensino Superior. Na Unespar, foram instalados dois Comitês Regionais da Ageuni, dada a ampla área de cobertura da universidade.

Siga o TNOnline no Google News