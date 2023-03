Unespar divulga nova lista de aprovados no vestibular 2023

Da Redação

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) divulgou na sexta-feira (03) a lista de aprovados/as em terceira chamada no Vestibular 2023. As matrículas acontecerão entre os dias 9 e 10 de março, de forma online, mediante preenchimento do requerimento de matrícula, disponível em unespar.edu.br/matriculas. A lista dos candidatos aprovados na primeira chamada foi divulgada no final de 2022 e a dos deferidos na segunda chamada na última semana.

As provas do Vestibular 2023 foram aplicadas em novembro em Curitiba, Apucarana, Campo Mourão, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória, onde estão localizados os campus da Unespar. Ao todo, 4.341 candidatos se inscreveram para as 1.983 vagas ofertadas em 73 cursos de graduação, entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos.

A Unespar está com mais três processos seletivos em andamento: vagas remanescentes, vagas ociosas e SiSU. A Diretoria de Registros Acadêmicos (DRA) convoca os/as candidatos/as aprovados/as na chamada regular do Processo de Seleção Unificada (SiSU 2023/1) para que realizem as matrículas no período de 6 a 8 de março. Os demais processos também estão em andamento durante este mês de março.

