Umuarama decreta luto após morte de jovem por infarto

Da Redação

A morte de Thaiana Carvalho, de 24 anos, causou uma grande comoção no município de Umuarama, no Norte do Paraná. A jovem é filha de Zinho Carvalho, que trabalha como assessor da vereadora Cris das Frutas (PSD). A Câmara Municipal decretou luto oficial de três dias pelo falecimento, anunciado na manhã de quarta-feira (18).

continua após publicidade .

Thaiana tinha uma predisposição conhecida como trombofilia, uma condição na qual a pessoa tem maior facilidade para formar coágulos de sangue. Diante do quadro, ela não resistiu ao infarto e morreu na última terça-feira (17).



A jovem se apresentava nas redes sociais como fonoaudióloga e biomédica. Ela deixa o marido e um filho de três anos.

continua após publicidade .

Familiares e amigos fizeram as últimas homenagens e o corpo da jovem foi sepultado na tarde de quarta-feira, no Cemitério Municipal de Umuarama.

Com informações Banda B.