Uma pessoa morre em acidente na BR-277 em Morretes; motorista fugiu

Acidente aconteceu no Km 39 da BR-277, sentido Curitiba

Uma pessoa morreu em um acidente ocorrido à 01h00 desta madrugada de domingo (4), no Km 39 da BR-277, sentido Curitiba, em Morretes, no litoral do Paraná.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente do tipo saída de pista seguido de colisão com objeto (árvore), envolvendo pelo menos duas vítimas, sendo 1 óbito no local: passageiro do sexo masculino, 30 anos.

O condutor não foi localizado.

Outro acidente no Paraná

Pedestre morre atropelado por Hilux na PR-487, em Cândido de Abreu

Um pedestre, de 45 anos, morreu depois de ser atropelado por uma caminhonete no sábado (03-06), na rodovia PR-487, no trecho do município de Cândido de Abreu.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente foi no KM 332, no início da noite, por volta das 19 horas.

