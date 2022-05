Uma pessoa morre e três ficam feridas em acidente na PR-323

Da Redação

Divulgação

Grave acidente por volta de 20h15 da noite de sexta-feira (20) deixou uma pessoa morta e três feridas na PR-323. O acidente foi no trecho entre Cafezal do Sul e Iporã.

continua após publicidade .

O veículo com quatro ocupantes transitava pela rodovia, quando acabou batendo contra a canaleta da via, posteriormente atingindo algumas árvores e acabou tombando em um barranco.

Atenderam a ocorrência as equipes do SAMU de Umuarama e de Cafezal do Sul e o Corpo de Bombeiros de Umuarama.

continua após publicidade .

Uma idosa morreu no local. O motorista de 58 anos teve ferimentos graves, e duas passageiras, uma com ferimentos moderados e outra com ferimentos leves foram encaminhados a hospitais da região.

Equipe da Polícia Civil, Perito Criminal e Instituto Médico Legal foram acionados.

* Com informações CGN