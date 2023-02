Uma pessoa morre e três ficam feridas após carro atingir árvore, no PR

Da Redação

O acidente foi registrado na madrugada deste sábado (24)

Um acidente de trânsito resultou na morte de um homem, de 34 anos, e deixou três pessoas feridas na madrugada deste sábado (25), em Maringá, norte do Paraná. Conforme as autoridades, a tragédia foi registrada nas imediações da Praça Pio XII com a Avenida Carlos Gomes.

Um veículo Volkswagen Polo colidiu violentamente contra uma árvore e, na sequência, atingiu uma placa de publicidade.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas para atender a ocorrência. De acordo com os socorristas, o motorista do automóvel, identificado como Leonardo Barbosa de Oliveira, sofreu múltiplas fraturas e, devido a isso, morreu na hora.

Havia outras três pessoas no carro. Uma delas foi retirada do interior do Polo inconsciente.

As vítimas foram levadas para o Hospital Universitário (HU) e outras unidades de saúde da cidade.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para recolher o corpo de Leonardo.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC), pois é necessário saber quais foram as circunstâncias do acidente.

