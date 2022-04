Da Redação

Uma pessoa morre e outras cinco ficam feridas em acidente na PR-473

Um acidente fatal foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na noite deste domingo (3), na PR-473, em Quedas do Iguaçu, Paraná. De acordo com a corporação, dois veículos bateram de frente. Uma pessoa, de 77 anos, morreu e outras cinco ficaram feridas no acidente.

Logo após a colisão acontecer, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas e socorreram os cinco passageiros que ficaram feridos. O idoso de 77 anos morreu no local da batida.

Todos foram encaminhados para um hospital de Quedas do Iguaçu, de acordo com a polícia.



As causas do acidente são investigadas.