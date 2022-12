Uma pessoa morre e outra fica gravemente ferida em acidente, no PR

Da Redação

O acidente ocorreu em um cruzamento entre a Avenida Mandacaru e a Rua Esmeralda

Um acidente de trânsito resultou na morte de uma pessoa na manhã desta terça-feira (27), em um cruzamento entre a Avenida Mandacaru e a Rua Esmeralda, na Zona Norte de Maringá, Paraná. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, houve uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro. A vítima fatal pilotava a moto.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceram ao local, porém, não puderam fazer nada pelo piloto, já que ele não apresentava sinais vitais.

Ainda conforme as autoridades, havia uma pessoa na garupa da motocicleta e ela foi socorrida em estado grave.

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu após o veículo, um Chevrolet Cruze, cruzar a via preferencial e atingir a motocicleta. Os ocupantes do automóvel, um homem e uma mulher, não sofreram ferimentos.

A Polícia Militar (PM) também esteve no local.

Com informações do GMC Online.

