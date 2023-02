Uma pessoa morre e duas ficam em estado grave após acidente na BR-369

Da Redação

As causas do acidente não foram divulgadas

Um grave acidente registrado na BR-369 causou a morte de uma pessoa e deixou duas vítimas em estado grave. A colisão entre uma VW Saveiro e um Renault Duster aconteceu nesta quinta-feira (02) em Ubiratã, no Paraná. Chovia no momento do acidente.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o automóvel Duster seguia sentido Campo Mourão, enquanto a Saveiro estava na pista contrária. A colisão entre os veículos aconteceu na altura do quilômetro 442,2 da rodovia.

Devido a força da batida, o Renault Duster tombou no meio da pista, e a Saveiro saiu da pista e acabou caindo em um barranco às margens da BR-369. O motorista da Saveiro morreu na hora.

Um adolescente, de 16 anos, que também estava no veículo precisou ser socorrido pelo serviço aeromédico do Samu e foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Campo Mourão. A motorista do Duster também sofreu ferimentos graves.

O corpo do condutor da Saveiro foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão. As causas do acidente não foram divulgadas.



