Uma pessoa morre após grave acidente entre carro e ônibus na BR-369

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu no quilometro 446 da BR-369

Na tarde desta quinta-feira (17), uma pessoa morreu após um acidente entre um carro e um ônibus, em Ubiratã, na região centro-oeste do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu no quilometro 446 da BR-369.

continua após publicidade .

Com o impacto da colisão, o carro ficou completamente destruído. Já o ônibus saiu da pista e tombou em uma lavoura às margens da rodovia.

Por causa do acidente o trânsito está lento na região, com formação de filas em ambos sentidos.

continua após publicidade .

As causas do acidente estão sendo apuradas.

A polícia não passou detalhes sobre ocupantes do ônibus e estado de saúde deles.

Com informações, g1.

continua após publicidade .

Educação de Telêmaco lamenta morte de irmãos que morreram em acidente

A Secretaria Municipal de Educação e a equipe da Escola Municipal 31 de Março, de Telêmaco Borba, no Paraná, manifestaram pesar pela morte dos irmãos e alunos Helena Kuhm Oliveira de Lima, de 6 anos, e Nickolas Henrique de Oliveira Santos, de 12 anos, que sofreram um acidente nesta quarta-feira (16), em Manoel Ribas, no Vale do Ivaí.

De acordo com a educação, eles também estudaram na Rede Municipal de Ensino e atualmente, frequentavam o Colégio Estadual Professora Maria Aparecida Militão de Souza. Além dos irmãos, os pais deles também não resistiram aos ferimentos causados pela colisão e também faleceram após a colisão.

Siga o TNOnline no Google News