Um morre e quatro ficam feridos em grave acidente na PR-495

Uma batida entre dois carros deixou quatro pessoas feridas e um morto na PR-495, em Medianeira, no oeste do Paraná. O grave acidente aconteceu por volta das 19h30 de sábado (12).

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um carro modelo Gol com placas de Medianeira e outro modelo Ecosport com placas de Itaipulândia bateram de frente.

Equipes do Samu e Siate/Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou o óbito, além de encaminhar todas as vítimas para atendimento médico.

O motorista do Gol, um homem de 63 anos morreu no local. Outras duas pessoas que estavam no carro também ficaram feridas, uma jovem de 18 anos teve ferimentos graves e outra mulher de 56 anos ficou com ferimentos leves. Elas foram encaminhadas ao Hospital Maternidade de Medianeira.

O motorista da Ecosport de 48 anos e uma passageira de 43 anos também ficaram feridos e foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Medianeira. Outros dois passageiros da Ecosport não se feriram.

Polícia Civil e Criminalística também foram acionadas. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.

