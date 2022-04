Um morre e outros dois ficam feridos em acidente na BR-277

Da Redação

As vítimas estavam em um VW/Gol Special, que na altura do Km 412 saiu da pista, bateu contra um barranco e capotou

Um jovem morreu, e outros dois ficaram feridos gravemente em um acidente de trânsito na BR-277, em Candói, no Centro-Sul do Paraná, na manhã deste sábado (2), conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a polícia, as vítimas estavam em um VW/Gol Special, que na altura do Km 412 saiu da pista, bateu contra um barranco e capotou. Os ocupantes do carro estavam sem cinto de segurança e, devido a força do impacto da colisão, foram ejetados do veículo.

Um passageiro de 19 anos, que estava sentado no banco da frente do carro não resistiu e morreu no local, os outros dois também tiveram, ferimentos graves.

O motorista, um rapaz também de 19 anos foi socorrido por uma equipe de Cantagalo e levado em estado grave ao hospital São Vicente, em Guarapuava.

Outro jovem de 20 anos, que estava no banco de trás, foi socorrido com ferimentos graves e levado para o Hospital Santo Antônio, em Cantagalo

Equipes da Polícia Militar de Cantagalo e do Corpo de Bombeiros de Laranjeiras do Sul estiveram no local auxiliando no atendimento da ocorrência, juntamente com a PRF.

A causa do acidente será apurada, e o corpo da vítima foi levado pelo Instituto Médico-Legal (IML) de Guarapuava.

* Com informações RIC Mais