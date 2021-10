Um morre e dois ficam feridos após caminhão capotar no PR

Da Redação

Acidente foi no trecho da PR-489. entre Xambrê e Umuarama.

Um homem de 38 anos morreu, na noite de segunda-feira (11) e outros dois ficaram feridos, após capotamento de um caminhão no trecho da PR-489. entre Xambrê e Umuarama.

continua após publicidade .

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu depois do condutor perder o controle da direção do veículo, ao fazer uma curva perigosa, na altura do KM 11 da rodovia.

A vítima fatal foi ejetada do caminhão e morreu no local do acidente. O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML).

continua após publicidade .

O motorista de 32 anos e outro passageiro de 45 anos ficaram feridos e foram encaminhados pelas equipes do SIATE e SAMU-192 para o hospital Norospar, de Umuarama.