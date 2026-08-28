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Um mês após tragédia nas Cataratas, causas do tombamento de barco continuam sob apuração

Empresa informou que operações continuam com protocolos de segurança reforçados

Escrito por Da Redação
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Um mês após tragédia nas Cataratas, causas do tombamento de barco continuam sob apuração
Autor O acidente ocorreu por volta das 12h, durante um passeio privativo - Foto: Divulgação / Reprodução Redes Sociais

Passado um mês do acidente que resultou na morte do turista holandês Mark Lensink, de 25 anos, nas Cataratas do Iguaçu, as investigações sobre o tombamento da embarcação do Macuco Safari seguem em andamento. Tanto a Marinha do Brasil quanto a Polícia Civil do Paraná mantêm inquéritos abertos para apurar as causas da tragédia ocorrida em 28 de julho, em Foz do Iguaçu.

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A Capitania Fluvial do Rio Paraná instaurou um inquérito administrativo para avaliar as condições de navegação, a dinâmica do acidente e eventuais responsabilidades técnicas. Uma vistoria preliminar realizada pela Polícia Científica não encontrou avarias aparentes na estrutura do barco, deixando análises mais aprofundadas sobre possíveis falhas operacionais ou mecânicas a cargo dos peritos da Marinha. O laudo necroscópico confirmou que a causa da morte do jovem foi afogamento.

O acidente ocorreu por volta das 12h, durante um passeio privativo até a área próxima às quedas d'água. A bordo estavam oito pessoas: o turista, sua noiva, com quem tinha casamento marcado para setembro, os sogros, a cunhada, o namorado da cunhada e dois tripulantes da empresa. Após o tombamento, todos caíram nas águas do Rio Iguaçu. Mark Lensink chegou a ser resgatado e socorrido ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

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A Polícia Civil informou que aguarda a resposta de ofícios enviados a órgãos públicos para complementar o inquérito criminal. Em nota, a concessionária Macuco Safari declarou que segue prestando suporte às vítimas e colaborando com as autoridades. A empresa ressaltou que os passeios no Parque Nacional do Iguaçu continuam operando normalmente, com reforço nos protocolos de segurança e navegabilidade.

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acidente Cataratas do Iguaçu afogamento investigações de segurança Macuco Safari protocolos de segurança turismo em Foz do Iguaçu
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