Um dos maiores narcotraficantes do Uruguai é preso no Paraná

Um dos maiores narcotraficantes do Uruguai foi preso em uma operação da Polícia Federal (PF) realizada em um condomínio de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. De acordo com as informações da corporação, o criminoso, identificado como Diego Nicolás Marset Alba, estava em território brasileiro para acompanhar o nascimento do filho com uma mulher da Bolívia.

As investigações mostram que Diego é um dos principais narcotraficantes do país vizinho, visto que ele é considerado peça-chave no envio de drogas da América do Sul para a Europa.

Diego é considerado foragido desde março de 2022, quando a Justiça do Paraguai decretou prisão preventiva contra ele pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

As autoridades ainda salientaram que o detido é irmão de Sebastián Marset (foto abaixo), o homem mais procurado pela Justiça do Uruguai por tráfico internacional de drogas.

Foto por Divulgação/Interpol Sebastián Marset

A polícia informou que o preso atuava como intermediário do irmão em viagens frequentes da Bolívia ao Paraguai, com o objetivo de garantir as transações ilícitas e os pagamentos necessários a organizações criminosas fornecedoras de drogas.

Sebastián continua foragido.

Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da Coordenação-Geral de Cooperação Policial da PF.

