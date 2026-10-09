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Ultrapassagem provoca acidente entre caminhonete e ônibus com estudantes na BR-376

Batida ocorreu na noite de quinta-feira (8); vítimas foram encaminhadas à Santa Casa de Paranavaí

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ultrapassagem provoca acidente entre caminhonete e ônibus com estudantes na BR-376
Autor Caminhonete ficou completamente destruída - Foto: PRF

Uma colisão frontal entre um ônibus que transportava estudantes e uma caminhonete Dodge Ram deixou dois motoristas feridos no fim da noite de quinta-feira (8), no km 80 da BR-376, no município de Guairaçá, no Noroeste do Paraná. Apesar da gravidade do impacto, nenhum dos estudantes a bordo do coletivo sofreu ferimentos.

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De acordo com levantamentos realizados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no local, o acidente aconteceu por volta das 23h. O ônibus transitava no sentido Paranavaí a Terra Rica quando foi atingido pela caminhonete, que trafegava na direção oposta, rumo a Paranavaí.


Ultrapassagem provoca acidente entre caminhonete e ônibus com estudantes na BR-376
AutorÔnibus transportava estudantes - Foto: PRF

Os agentes constataram que o condutor da Dodge Ram realizava uma manobra de ultrapassagem no momento em que invadiu a faixa contrária, provocando a batida de frente.

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Com a força do choque, o motorista da caminhonete sofreu ferimentos graves, enquanto o condutor do ônibus também ficou ferido. Ambos receberam os primeiros socorros das equipes de resgate e foram encaminhados para a Santa Casa de Paranavaí.

A PRF informou que elaborará o Laudo Pericial para apurar detalhadamente as causas e circunstâncias do sinistro.

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acidente BR 376 caminhonete Polícia Rodoviaria federal Transporte escolar
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