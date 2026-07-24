Ultrapassagem proibida provoca acidente com cinco feridos na BR-376 no Paraná

Motorista fez manobra indevida em trecho de afunilamento e bateu contra veículo que vinha no sentido oposto

Uma colisão frontal entre dois carros deixou cinco pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (24), na BR-376, no trecho do município de Ortigueira, no Paraná. O acidente ocorreu por volta das 8h40 e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do posto de Tibagi para o atendimento e controle do tráfego no local.

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De acordo com o levantamento preliminar da PRF, o condutor de um Renault Kangoo que trafegava no sentido Mauá da Serra a Imbaú realizou uma ultrapassagem indevida em uma área de afunilamento da pista. Ao passar sobre a marcação de canalização (zebrado) para concluir a manobra, o veículo invadiu a faixa contrária e colidiu de frente com um Volkswagen Voyage que vinha no sentido oposto.

As cinco pessoas envolvidas na batida, o motorista do Kangoo e os quatro ocupantes do Voyage, sofreram ferimentos. Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Instituto Doutor Feitosa (IDF), localizado no município de Telêmaco Borba.

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Apesar de não chover no momento da colisão, o pavimento estava molhado. O trânsito no sentido Mauá da Serra precisou ser temporariamente bloqueado para o resgate das vítimas e a remoção dos automóveis. A PRF reforçou o alerta sobre os perigos de ultrapassagens em locais proibidos e informou que as causas e circunstâncias exatas do acidente serão apuradas no laudo pericial.