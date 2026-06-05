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Ultrapassagem proibida causa acidente com três mortes na BR-376

Criança de três anos está entre as vítimas da colisão frontal em Guairaçá; pista foi totalmente interditada

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.06.2026, 07:10:39 Editado em 05.06.2026, 07:23:52
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Ultrapassagem proibida causa acidente com três mortes na BR-376
Autor Grave acidente matou três pessoas na BR-376 - Foto: PRF

Três pessoas morreram, entre elas uma criança de apenas três anos, em um grave acidente registrado na noite de quinta-feira (4), por volta das 19h, no quilômetro 68 da BR-376, na região de Guairaçá, no noroeste do Paraná. A tragédia foi provocada por uma tentativa de ultrapassagem em um local proibido.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um carro que seguia no sentido de Nova Londrina para Paranavaí tentou realizar uma ultrapassagem em um trecho de faixa dupla contínua. Durante a manobra irregular, ele bateu de frente com outro automóvel que vinha na direção contrária.

O impacto da batida foi fatal para o motorista que provocou o acidente, um homem de 51 anos, que morreu no local. O passageiro que viajava com ele sofreu ferimentos graves e precisou ser socorrido.

No segundo veículo, estavam quatro ocupantes. O condutor, de 52 anos, e a criança não resistiram aos ferimentos e também morreram na hora. Outras duas pessoas que estavam no carro, incluindo a mãe da criança, ficaram feridas. A polícia destacou que o veículo contava com a cadeirinha de transporte infantil instalada.

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Devido à gravidade do acidente e por se tratar de uma rodovia de pista simples, o trânsito precisou ser totalmente bloqueado nos dois sentidos. Equipes de perícia e serviços de remoção foram acionadas para os trabalhos no local antes da liberação da via.


Ultrapassagem proibida causa acidente com três mortes na BR-376
AutorFoto: PRF


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