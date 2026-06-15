Última semana de outono terá amanhecer gelado e tardes mais quentes no PR

O inverno chega no próximo domingo (21) e a última semana de outono terá as características da estação que se despede. No Paraná, de acordo com o Simepar, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, a amplitude térmica ganha destaque, com o amanhecer mais gelado e as temperaturas da tarde mais agradáveis.

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Os próximos dias de tempo estável chegam depois de muita chuva. Nestes primeiros 15 dias de junho, já ultrapassaram a média histórica de volume de chuva para todo o mês as estações meteorológicas do Simepar que ficam em Altônia, Apucarana, Campo Mourão, Cândido de Abreu, Cianorte, Jaguariaíva, Londrina, Ponta Grossa e Umuarama.

No último sábado (13) a chuva atingiu apenas o Norte e o Noroeste, com valores abaixo de 16 mm durante todo o dia. No domingo (14), a chuva fraca se espalhou por várias regiões do Paraná, ainda com volumes menores do que 20 mm.

Nesta segunda-feira (15), a instabilidade continua. “No fim de semana, tivemos o avanço de uma frente fria pelo oceano, afastada da costa, e os resquícios desse sistema ainda mantêm muita umidade, principalmente na faixa leste, Campo Gerais e também no Norte e Noroeste do Paraná. Nesses setores, deve chover fraco em vários momentos desta segunda-feira, com pouca variação das temperaturas”, explica Samuel Braun, meteorologista do Simepar.

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Por conta da atuação de uma massa de ar frio e seco, no Oeste e no Sudoeste do Paraná o sol aparece com mais intensidade, mas as temperaturas não sobem muito.

Na terça-feira (16), o dia amanhece novamente com presença de muitas nuvens, principalmente da faixa central até o Leste do Paraná, mas gradualmente a nebulosidade e os nevoeiros perdem intensidade. Então o sol, na tarde da terça-feira, aparece na maior parte do Paraná.

“Na terça-feira, também pela manhã, faz frio no Sudoeste e no Sul, com mínimas abaixo dos 5°C e possibilidade de geada fraca. Já à tarde, esquenta um pouco mais no Norte e Noroeste, com máximas em torno de 22°C a 24°C”, ressalta Samuel.

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Essa amplitude térmica continua na quarta (17) e quinta-feira (18), ainda com possibilidade de geada no Sudoeste e no Sul na quarta. “Serão dias bem típicos de outono no Paraná. Uma massa de ar frio ainda atua sobre o estado, favorecendo um amanhecer com temperaturas baixas. Alguns nevoeiros também atuam, principalmente nos Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e ao longo dos vales dos rios do interior. Ainda durante a manhã, os nevoeiros perdem força, o sol aparece e à tarde esquenta”, afirma Samuel.

Entretanto, não esquenta muito. As temperaturas mais altas serão próximas de 23°C em cidades das faixas Norte e Oeste do Paraná - uma diferença de mais de dez graus das temperaturas registradas ao amanhecer nas cidades destas regiões.

Já na sexta-feira (19), outra frente fria avança e muda as condições do tempo. “No Noroeste, Oeste e Sudoeste, o risco de tempestades é um pouco mais elevado já no período da manhã. Nos demais setores do estado, o tempo muda ao longo do dia”, ressalta Samuel.

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A frente fria acontece quando uma massa de ar frio avança sobre uma área onde já tem uma massa de ar quente, e esse choque entre as duas massas de ar faz com que o ar quente suba rapidamente, formando muitas nuvens e aumentando as instabilidades. Dessa forma, a chegada de uma frente fria significa que vai chover, como ocorrerá na sexta-feira (19) no Paraná.