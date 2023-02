Ulisses Maia, prefeito de Maringá, é internado após sentir dores

Da Redação

Ulisses Maia, prefeito de Maringá, município do norte do Paraná, deu entrada em um hospital da "Cidade Canção", na noite dessa sexta-feira (24), devido algumas dores na coluna. A agenda do político mostra que ele cumpriria uma viagem internacional, porém, por conta da hospitalização, teve que cancelá-la.

A assessoria de imprensa da administração local informou que Maia permanece internado, pois deve ser submetido a alguns exames. Além disso, é recomendado que cumpra repouso.

Ainda segundo a prefeitura, não há gravidade no estado de saúde do prefeito.

Viagem

Ulisses Maia viajaria para a Colômbia como integrante da missão da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP). A agenda do evento está mantida e Maringá será representada pela diretora-presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá (Ipplam), Bruna Barroca e os vereadores Alex Chaves (MDB) e Mário Verri (PT).

Enquanto Ulisses Maia estiver em licença médica, o vice-prefeito, Edson Scabora, ficará à frente do Executivo.

