UFPR lamenta morte de estudante de geografia por Covid

Continua após publicidade

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) comunica, com pesar, o falecimento de Rosieli Alves Gonçalves, estudante de Licenciatura em Geografia do Setor Litoral, no dia 5 de maio, aos 41 anos, vítima da Covid-19. Filha de Roberto Gonçalves e Roseli Alves Gonçalves, Rosieli deixa um filho de 15 anos, João Gabriel. Ela estava internada na Unidade de Pronto-atendimento de Matinhos.

O coletivo do Curso de Licenciatura em Geografia prestou uma homenagem a Rosieli, através do texto da aluna Francielly Dalla Vecchia:

"Rosieli, ou Rosi para muitos de nós, era uma mulher incrível. Turismóloga formada, adorava uma trilha, uma viagem, uma aventura, conhecer coisas novas, desbravar o mundo, mas que queria ser professora. Era amante da geografia e tinha por objetivo lutar por uma educação justa e igualitária, conhecer os povo e suas diferentes formas de ver o mundo, mas não deu tempo. Sua vida terminou cedo demais, foi interrompida por um vírus traiçoeiro e avassalador. Como uma grande lutadora de karate que era, lutou por tudo com muita garra, sempre batalhadora, educada, gentil, dedicada, sorridente, feliz, comunicativa e amiga. Rosieli cativou a todos nós com seu jeito sábio de lidar com cada situação. Até na hora de tirar uma dúvida ela conseguia ser a mais humilde, sincera e adorável. Nos lembraremos sempre de seu exemplo de perseverança e garra, de como os problemas ficam pequenos diante da vontade de vencê-los. Rosi nos mostrou nesses anos que os obstáculos podem ser superados, que a vida tem que ser levada com alegria e leveza mesmo que as vezes o fardo seja pesado. Mostrou-nos que o mundo pode ser bem melhor se buscarmos na família, no amor, na amizade e no companheirismo a energia para fazer de qualquer desejo uma realidade. A vida tem início, meio e fim, mas nunca estamos preparados para vermos a morte roubar alguém tão especial de nós. Bom, o tempo é um remédio e nele conquistaremos o consolo, com ele pensaremos nos bons momentos. No fim, apenas a saudade é uma certeza. Não importa onde esteja, estará sempre conosco. Não perderemos as forças nem a alegria de viver, porque quando você se foi perdemos uma guerreira, uma amiga, uma irmã na batalha, mas não perdemos a guerra e no dia da nossa formatura nossa vitória será sua também. Até breve!" A UFPR presta os mais sinceros sentimentos aos familiares, colegas e amigos".

Colaboração, Bem Paraná