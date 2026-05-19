UFPR abre inscrições para o Vestibular 2027 com taxa reduzida e novo formato

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) abriu as inscrições para o Vestibular 2027, que marca a estreia de um modelo de seleção totalmente reestruturado.

O novo formato extingue as duas fases tradicionais e adota uma etapa única, com redução no número de questões objetivas, alternativas de resposta simplificadas e o fim das provas específicas para a maioria dos cursos.

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Os candidatos interessados têm até o dia 20 de julho para efetuar a inscrição exclusivamente pela internet, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 180,00 — valor menor que os R$ 195,00 cobrados na edição anterior. O prazo para solicitar a isenção da taxa termina em 15 de junho.

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A prova do processo seletivo será aplicada na tarde do dia 15 de novembro e consistirá em 80 questões objetivas, agora com quatro alternativas cada, além de duas questões discursivas, sendo uma de até 15 linhas e outra de até 5 linhas.

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Apenas os candidatos com melhor desempenho na parte objetiva, limitados a três vezes o número de vagas de cada opção de curso, terão os textos corrigidos.

As avaliações discursivas específicas por carreira deixam de existir, embora 62 graduações tenham optado por atribuir pesos diferentes a determinadas disciplinas da fase objetiva. O teste de habilidades específicas foi mantido apenas para o curso de Música e ocorrerá no dia 16 de novembro.

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No momento da inscrição, os candidatos devem escolher a cidade onde desejam realizar a prova. São 12 opções de locais:

Joinville (SC)

Santa Maria (RS)

Cascavel (PR)

Curitiba (PR)

Guarapuava (PR)

Jandaia do Sul (PR)

Londrina (PR)

Maringá (PR)

Matinhos (PR)

Palotina (PR)

Paranaguá (PR)

Toledo (PR)

No total, a UFPR oferece 4.603 vagas distribuídas em 130 cursos de graduação espalhados por seis campos. Metade das oportunidades é reservada para estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas, subdividida em cotas para candidatos de baixa renda com ganho familiar de até um salário mínimo por pessoa, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

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O restante das vagas atende à ampla concorrência, que também conta com uma vaga suplementar por curso para pessoas com deficiência. O sistema da universidade prevê que todos os cotistas concorram inicialmente na modalidade geral, migrando para as vagas reservadas da Lei de Cotas apenas se não atingirem a pontuação necessária para ingressar pela ampla concorrência.

O Vestibular 2027 também traz atualizações na grade de cursos da instituição. O campus avançado de Jandaia do Sul passará a ofertar as graduações de Agronomia, Física Computacional e Matemática e Tecnologias Digitais, substituindo os antigos cursos de Engenharia Agrícola e Ciências Exatas. Já o campus de Matinhos substituirá a graduação em Gestão e Empreendedorismo pelo curso de Administração.



Os pedidos de isenção da taxa de inscrição podem ser feitos por inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) ou por estudantes de escola pública, ou bolsistas integrais em escolas privadas, com renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa.

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Para os candidatos que necessitam de atendimento especializado no dia do exame, o prazo de solicitação expira às 17h do dia 21 de julho.