Ufólogos agendam visita a chácara no PR após vídeo de luzes misteriosas viralizar

A propriedade rural do influenciador digital Mayk Leão, localizada em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, será alvo de uma investigação especializada a partir do dia 8 de junho. A visita da primeira equipe de ufólogos foi agendada após o paranaense de 31 anos viralizar nas redes sociais ao filmar luzes circulares misteriosas e relatar sons metálicos anômalos no último domingo (31). O episódio, que ocorreu em uma área isolada e de mata fechada, gerou grande repercussão na internet e fez o técnico de enfermagem saltar de 40 mil para mais de um milhão de seguidores em poucos dias. Veja o vídeo aqui

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Apesar da mobilização nas redes sociais e do interesse de pesquisadores independentes, os órgãos oficiais não registraram alterações no espaço aéreo da região. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo, vinculado à Força Aérea Brasileira, informou por meio de nota que nenhum objeto desconhecido foi identificado pelos radares de defesa ou reportado por aeroportos locais na data do avistamento, ressaltando que o tráfego aéreo ocorreu dentro da normalidade.

O vídeo vem mobilizando a comunidade ufológica brasileira. Rafael Amorim, do Esquadrão UFO, explica que está investigando o caso, mas assinala que é ainda uma "narrativa controversa". Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele afirmou que o ideal seria ter acesso aos vídeos originais. "Sem o vídeo original não dá para afirmar muita coisa 100%, mas o que se observou são apenas luzes, que está a uma distância considerável do espectador e que podem ser qualquer coisa", disse.

O relato do influenciador inclui uma série de eventos progressivos que começaram na manhã do último domingo (31) com a agitação incomum dos 280 animais criados na chácara, o que o levou a suspeitar inicialmente da presença de uma onça. No período da tarde, Leão afirmou ter encontrado uma cerca elétrica derrubada na divisa do terreno e escutado estalos semelhantes a tons metálicos sobrepostos.

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Durante a noite, ele avistou e filmou as luzes que pairavam sobre uma serra a cerca de três quilômetros de distância. Assustado e impedido de acessar o local devido à geografia e por se tratar de uma propriedade particular vizinha, o influenciador optou por desenhar a estrutura do objeto, que descreveu como algo extraordinário e semelhante ao som de uma grande embarcação sobrevoando sua casa.