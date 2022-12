UEPG lamenta falecimento de aluna por complicações da covid

Da Redação

Julia tinha 22 anos e faleceu de complicações decorrentes de Covid-19

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) recebe com muita tristeza a informação do falecimento da acadêmica Julia Ribeiro dos Santos, do Curso de Direito da UEPG, Campus de Telêmaco Borba.

Enlutadas e entristecidas, a Direção do Setor de Ciências Jurídicas e a Coordenação do Curso de Direito se solidarizam com familiares, amigos e colegas do curso.

Julia tinha 22 anos e faleceu de complicações decorrentes de Covid-19. O velório foi realizado na Capela Tamoyo Prev e o sepultamento, no cemitério Jardim da Saudade.

Com informações, UEPG

