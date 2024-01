UEPG divulga datas e conteúdos programáticos do Vestibular e PSS 2024

Os editais serão publicados ao longo do ano

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), através da sua Coordenadoria de Processos de Seleção (CPS), divulgou nesta quinta-feira (04) a data do Processo Seletivo Seriado (PSS) e do Vestibular de 2024: 24 de novembro e 8 de dezembro. Os editais serão publicados ao longo do ano.

Na página da CPS também foram divulgados os conteúdos programáticos, gêneros de redação e as obras literárias que os candidatos podem esperar nas edições deste ano das provas – para o vestibular, "Clara dos Anjos", de Lima Barreto, "Olhos D´Água", de Conceição Evaristo, "Torto Arado", de Itamar Vieira Junior, "Sentimento do Mundo", de Carlos Drummond de Andrade; e "Ay Kakyri Tama: Eu Moro na Cidade", de Marcia Wayna Kambeba.

As inscrições para o PSS UEPG 2024 ocorrerão entre 01 a 30 de agosto e para o Vestibular UEPG 2024 entre os dias 01 e 30 de setembro.

Em 2023, o vestibular da UEPG reuniu quase 7 mil pessoas (6.936 candidatos). Foram disputadas 1.495 vagas em 39 cursos presenciais de graduação. A prova foi realizada em 23 locais de quatro cidades (Ponta Grossa, Curitiba, Maringá e Cascavel) envolvendo quase mil servidores da UEPG.

