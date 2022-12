UEPG divulga aprovados do vestibular nesta quinta-feira (22)

Da Redação

Os processos seletivos da UEPG tiveram 10.730 inscritos, para 2 mil vagas disponíveis

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) divulga nesta quinta-feira (22) a lista de aprovados no vestibular. A divulgação acontece por meio de transmissão ao vivo no Facebook da UEPG, a partir das 14h. Depois, as listas estarão disponíveis no site da Coordenadoria de Processos de Seleção (CPS).

Os processos seletivos da UEPG tiveram 10.730 inscritos, para 2 mil vagas disponíveis – 1.495 aos aprovados no Vestibular e 505 no PSS 3, cujo resultado foi divulgado na última quinta-feira (15). Em ambos os processos, os cursos mais concorridos foram Medicina e Engenharia de Software.

O vestibular aconteceu em 11 de dezembro e o PSS, em 27 de novembro. Os aprovados começarão os estudos no ano letivo de 2023. Durante a transmissão, serão passadas as informações de matrícula dos aprovados.

Candidatos que se inscreveram nas provas da UEPG em 2022 puderam participar da nova política de cotas, aprovada em agosto deste ano. A decisão divide vagas em 5% para candidatos com deficiência; 5% para candidatos que se autodeclarem negros; 10% para candidatos que se autodeclarem negros oriundos de Instituições Públicas de Ensino; 40% aos candidatos oriundos de Instituições Públicas de Ensino; e 40% destinadas à concorrência universal.

A partir de 2024, as cotas atingirão 100% das vagas, ao englobar Vestibular e PSS. Mais informações em cps.uepg.br.

Fonte: Agência Estadual de Notícias.

