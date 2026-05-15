UEPG abre inscrições para o Vestibular dos Povos Indígenas para o ano letivo de 2027

Estão abertas as inscrições para a 26ª edição do Vestibular dos Povos Indígenas para o ano letivo de 2027. As inscrições vão até dia 30 de junho. Este ano o vestibular será organizado e executado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) e da Coordenadoria de Processos de Seleção (CPS), em parceria com a Comissão Universidade para o Índio (Cuia).

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As vagas para o vestibular são para o ingresso nos cursos de graduação de sete universidades estaduais do Paraná, que oferecem, cada uma, seis vagas exclusivamente para os indígenas integrantes das sociedades indígenas do Paraná. A Universidade Federal do Paraná oferta 10 vagas.

As provas estão previstas para o dia 27 e 28 de setembro e serão realizadas em duas etapas: Prova Oral e Prova de Conhecimentos Gerais, composta por uma Redação e 40 questões objetivas, com cinco questões de cada uma das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol) ou Língua Indígena (Guarani ou Kaingang), Biologia, Física, Geografia, História, Matemática e Química.

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VESTIBULAR

Essa política pública de incentivo à educação superior para estudantes oriundos de etnias, comunidades e territórios indígenas localizados em todo o Estado está em funcionamento há mais de duas décadas. Anualmente, de forma gratuita, são ofertadas vagas para diferentes cursos regulares de graduação, por meio de um processo seletivo exclusivo.

No Paraná vivem cerca de 13.300 indígenas e aproximadamente 70% pertence ao povo caingangue, o que reforça a importância e perenidade do projeto. O Estado tem 23 terras indígenas demarcadas pelo governo federal: Apucarana, Avá-Guarani do Ocoí, Barão de Antonina, Boa Vista, Cerco Grande, Faxinal, Herarekã Xetá, Ilha da Cotinga, Ivaí, Laranjinha, Mangueirinha, Marrecas, Palmas (divisa com SC), Pinhalzinho, Queimadas, Rio Areia, Rio das Cobras, Sambaqui, São Jerônimo, Tekohá Añetete, Tekoha Itamarã, Tibagy/Mococa e Yvyporã Laranjinha.

Com informações de Agência Estadual de Notícias