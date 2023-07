UENP promove leilão eletrônico com celulares; veja como participar

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), com sede na cidade de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Estado, promove um leilão online de aparelhos celulares. Os lances serão recebidos até o próximo dia 25 de julho.

Todos os aparelhos foram doados pela Receita Federal em 2020. Podem participar pessoas físicas e jurídicas, desde que estejam com o CPF e CNPJ em situação regular e com o endereço atualizado na Receita.

O leilão acontece pela internet e são ofertados 754 lotes. Entre os modelos disponíveis de celulares estão Redmi Note 8, Redmi Note 7, Redmi 7, Redmi 7A, MotorolaOne e MotoG8 Play.

Os interessados podem fazer seu lance no endereço eletrônico do leiloeiro oficial (clique aqui).

