Da Redação

UENP promove campanha para doação de sangue em Jacarezinho

Acontecerá, nesta terça-feira (15), das 8h às 16h30, o dia D da coleta de sangue em prol do Banco de Sangue de Jacarezinho. A Universidade Estadual do Norte do Paraná, em parceria com a UENP Sustentável e o Hemepar, promovem a campanha “Doe vida, está no seu Sangue”, devido ao baixo estoque.

continua após publicidade .

A Universidade incentiva alunos, professores, servidores e agentes universitários doadores de todos os tipos sanguíneos a participarem.

A coordenadora da Assessoria de Gestão de Sustentabilidade da UENP (AGPS) e engenheira ambiental, Johicy Helenn Parra, ressalta que a UENP, como instituição de ensino e parte da comunidade, tem o papel social de educar e promover a sustentabilidade nos mais diversos âmbitos. “Doar sangue é um ato de responsabilidade socioambiental, por meio do qual colaboramos com o serviço de saúde e auxiliamos na recuperação de pessoas com as mais diversas doenças ou traumas”, afirma.



continua após publicidade .

Segundo a diretora da unidade de coleta e transfusão, Marcia Scarpelini, a unidade do Hemepar Jacarezinho está com estoque quase zerado. “Estamos numa campanha para aumentar a doação. O sangue não pode ser comprado, dependemos da solidariedade e do amor ao próximo. Doar sangue é um ato de pura generosidade e altruísmo. Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas”, frisou.

Agentes universitários e servidores que participarem da campanha de doação de sangue devem anexar documento de comparecimento no processo de registro de frequência para fins de comprovação.

A Universidade frisa os requisitos básicos para doar sangue:

continua após publicidade .

Apresentar documento com foto;

Não estar em jejum;

Ingerir bastante líquido antes da doação;

continua após publicidade .

Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

Ter idade entre 18 e 69 anos (16 e 17 anos acompanhados dos pais);

continua após publicidade .

Pesar mais de 50 kg;

Estar em boas condições de saúde;

Ter dormido bem na noite anterior;

continua após publicidade .

Hipertensos – pressão controlada (o medicamento será avaliado pelo médico);

Diabéticos – glicemia controlada e não fazer uso de insulina;

Não estar com gripe, febre, dor de garganta ou tosse;

continua após publicidade .

Vacinas serão avaliadas;

Não ter feito endoscopia, colonoscopia, tatuagem ou piercing nos últimos 6 meses;

continua após publicidade .

Não estar em tratamento médico ou ter feito uso de antibiótico nos últimos 15 dias;

Não ter contraído hepatite, doença de Chagas, sífilis ou malária;

Ter parceiro sexual fixo nos últimos 6 meses.;

Critérios para a doação de sangue - Covid-19

10 dias - Pessoas com diagnóstico ou suspeita de Covid-19 estão aptas a doar sangue 10 dias após a completa recuperação. Pessoas assintomáticas com teste positivo podem doar após 10 dias da data de realização do teste.

7 dias - Pessoas que tiveram contato com casos positivos estão aptas a doar sangue após 7 dias do último contato.

Pessoas que fizeram isolamento voluntário ou por orientação médica estão aptas a doar sangue após o término do tempo de isolamento.





Fonte: Agência Estadual de Notícias.